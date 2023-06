“احموا أطفالنا”.. مسلمون في ولاية ميريلاند الأمريكية يحتجون على إلزام أبنائهم بتعلم مناهج تدعم المثلية (فيديو)

احتج المئات من أهالي الطلاب المسلمين، رفقة عدد آخر من الأهالي المسيحيين، أمام مجلس مدارس مقاطعة “مونتغومري” الحكومية بمدينة روكفيل في ولاية ميريلاند الأمريكية، اعتراضًا على تدريس أطفالهم لمناهج تحمل مشاهد غير ملائمة وتدعم المثلية الجنسية.

وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي احتشاد الأهالي أمام مجلس مدارس مقاطعة “مونتغومري” العامّة يوم الثلاثاء الماضي، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تطالب بحماية أطفالهم من مثل تلك المناهج، واحترام ديانتهم التي تحرّم المثلية الجنسية.

Security decided to allow 30 people from each side of the issue (pro-LGBT versus pro-"opt-out") to come into the MoCo School Board meeting.

"Percentage not number!" chanted the opt-out side, claiming they had a bigger presence outside, so more should be allowed in. Not granted. pic.twitter.com/uWDRIwrv64

— Ford Fischer (@FordFischer) June 6, 2023