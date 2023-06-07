50 نائبا لولاية مدتها 4 سنوات.. إعلان الفائزين بعضوية البرلمان الكويتي الجديد

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين الخمسين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان) بنسبة تغيير بلغت نحو 24% عن مجلسي 2020 و2022.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة في كل من الدوائر الخمس، أعلنت أسماء الفائزين الخمسين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

مجلس الوزراء يرفع إلى سمو ولي العهد مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 ليكون يوم الثلاثاء الـ2 من ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 م#كونا #الكويت #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/MJXpt81RuD — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2023

الفائزون الجدد

ونشرت الوكالة الرسمية أسماء الفائزين الخمسين بمعدل 10 أعضاء في كل دائرة من الدوائر الخمس التي كانت مخصصة للاقتراع، وأبرز الفائزين مرزوق الغانم وأحمد السعدون، رئيسا المجلس السابقان، بجانب جنان بوشهري الممثلة الوحيدة للمرأة.

وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان، ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس الأمة مرة أخرى.

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهنئة إلى الفائزين بعضوية مجلس الأمةhttps://t.co/Xvcg9F5S1H pic.twitter.com/d0WUYPgT9a — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 7, 2023

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن نسبة التغيير بلغت في النتائج المسجلة 24% مقارنة بمجلسي 2020 و2022، في حين خسرت المرأة مقعدًا من أصل مقعدين في المجلس.

وعاد إلى مقاعد البرلمان 25 نائبًا من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضوًا من مجلس 2022 من الحفاظ على مقاعدهم بالمجلس الجديد، ودخل المجلس 13 نائبًا جديدًا.

سمو ولي العهد يبعث ببرقيات تهنئة إلى الفائزين بعضوية مجلس الأمةhttps://t.co/r2EFC3HTYh pic.twitter.com/QKW7CkQoob — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 7, 2023

افتتاح دور انعقاد المجلس الجديد

وفي سياق متصل، رفع مجلس الوزراء مرسومًا إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعوة النواب الفائزين، لافتتاح دور انعقاد المجلس الجديد يوم الثلاثاء 20 يونيو/حزيران الجاري.

من جانبه، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لأعضاء مجلس الأمة الجديد.

إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة تمهيداً لفرز الأصواتhttps://t.co/pSQLgpwaGl pic.twitter.com/3vtanWNYko — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 6, 2023

وأمس الثلاثاء، أُجريت انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 5 دوائر انتخابية، لاختيار 50 نائبًا من بين 207 مرشحين تنافسوا على أصوات 793 ألفًا و646 ناخبًا يحق لها التصويت.

وقبل نحو شهر، حددت الكويت يوم 6 يونيو الجاري موعدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تُعرف باسم ” أمة 2023″، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو/أيار الماضي بحل البرلمان المنتخب عام 2020، بعد خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.