بعد انتقال بنزيما.. قفزة هائلة في التفاعل على صفحات الاتحاد السعودي عبر المنصات (فيديو)

حدثت قفزة هائلة في التفاعل على صفحات نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر مختلف المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان رسميًا عن انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الفريق مساء أمس الثلاثاء، في حين لم تشهد حسابات ريال مدريد الإسباني أي تغير فارق بعد رحيل قائده السابق.

وشهدت حسابات الاتحاد أرقام مشاهدات تعد قياسية في تاريخ النادي، تجاوزت في مجموعها 40 مليونا في أقل من 24 ساعة على الإعلان، فيما زاد عدد المتابعين بشكل ملحوظ على حساب إنستغرام.

وحظي فيديو الإعلان الرسمي عن انضمام بنزيما على موقع تويتر، بأكثر من 22 مليون مشاهدة وقرابة 100 ألف إعجاب، بينما شاهده على إنستغرام نحو 18 مليون متابع، وحظي بأكثر من مليوني إعجاب. في حين أن صور توقيع بنزيما وإتمام العقد التي شاركها الاتحاد على إنستغرام، تجاوزت لوحدها 3.5 ملايين إعجاب.

أما بالنسبة لعدد متابعي حساب الاتحاد السعودي، فزاد بأكثر من نصف مليون متابع منذ يوم أمس، وشهد زيادة ملحوظة عن معدله الطبيعي خلال الأيام التي سبقت إتمام الصفقة مع المهاجم الفرنسي المعتزل دوليًا.

أما على فيسبوك، فمنذ الأسبوع الماضي بدأت زيادة تدريجية في عدد المتابعين لصفحة الاتحاد الذين تجاوز عددهم 218 ألف متابع، إلى أن تم الإعلان عن صفقة انتقال بنزيما أمس حيث بلغ ذروة الزيادة أمس بأكثر من 41 ألف متابع حتى منتصف ليلة أمس، وبلغ المجموع الكلي للمتابعين حتى الآن أكثر من 315 ألفًا.

وفيما يتعلق بالتأثير الذي أحدثه رحيل بنزيما على حسابات ريال مدريد، فلم يحدث أي تغير جذري على أعداد المتابعين، حيث لم تظهر أي زيادة أو نقصان ملحوظ بشكل فارق، إلا أن المنشورات التي تضمنت وداع بنزيما حظيت بتفاعل واسع من حيث عدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات من المتابعين.

يذكر أن عقد بنزيما البالغ من العمر 35 عامًا سينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو/حزيران الحالي، وكان بإمكانه تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الـ15 له في صفوف الفريق الملكي، بفضل الكرة الذهبية التي حصل عليها العام الماضي، وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيما تلقى عرضًا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.