بسبب شح المياه.. وزير الزراعة العراقي يكشف عن تراجع نسبة المساحات المزروعة في البلاد إلى 50% (فيديو)

كشف وزير الزراعة العراقي عباس المالكي، عن تقليل نسبة المساحات المزروعة في البلاد إلى 50% بسبب شح المياه الذي يعاني منه العراق طيلة السنوات الأخيرة.

وقال المالكي أول أمس الاثنين، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج (عشرين) الذي تبثه قناة السومرية المحلية إن “وزارة الزراعة قلّصت نسبة المساحات المزروعة لكل فلاح إلى 50% بسبب شح المياه”، لافتًا إلى أن “النسبة قد تصل إلى 25% من أصل 50 في العام القادم إذا استمر وضع شح المياه على ما هو عليه”.

وتابع المالكي “الحل الوحيد لمواجهة تراجع نسبة المساحات المزروعة هو التوجه إلى استخدام المرشات المائية، وهو خيار بتنا مجبرين عليه في الوقت الحالي في ظل أزمة المياه”.

وفي بلاد يتخللها نهران كبيران، وتشق أراضيها عشرات الروافد والبحيرات، باتت الصحراء تطل على تخوم المدن العراقية وتتسلل إلى أجوائها وشوارعها عبر عواصف تحمل معها أطنانًا من الأتربة والغبار، بعدما تلاشت المساحات المزروعة وانحسر اللون الأخضر في بلاد كانت تعرف يومًا باسم “أرض السواد”.

🇮🇶 🌱 كشف وزير الزراعة العراقي "عباس المالكي" عن تراجع نسبة المساحات المزروعة في البلاد إلى 50% بسبب شح المياه الذي يعانيه العراق في السنوات الأخيرة. 🇮🇶 🌱 قال المالكي إن نسبة المساحات المزروعة في العام القادم قد تصل إلى 25% إذا استمر وضع شح المياه على ما هو عليه. 🇮🇶 🌱 أشار… pic.twitter.com/wHfItjHosx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2023

وتعد الحبوب كالقمح والشعير من المحاصيل الاستراتيجية في العراق المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، لكن سرعان ما أصبحت ملفًا معقدًا ينذر بأزمة مرتقبة لزيادة الطلب الداخلي نتيجة ضعف إنتاجه المحلي وقلة المستورد منه لارتفاع أسعاره بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من أهم البلدان إنتاجًا للحبوب في العالم.