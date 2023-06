الغالبية في أفريقيا.. 675 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في العالم

أفاد تقرير نشرته منظمات دولية عديدة، منها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أن 675 مليون شخص يعيشون من دون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب التقرير، فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.

وقال نائب رئيس البنك الدولي في بيان إن العالم يواجه تباطؤًا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء، إذ لا يزال الملايين يعيشون من دون كهرباء.

ورغم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبًا خلال العقد الماضي، فقد كان 675 مليون شخص لا يزالون بدون كهرباء في عام 2021.

ويعيش نحو 80% من هؤلاء في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث الحرمان من الكهرباء، شبيهًا لما كان الوضع عليه في عام 2010.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع، ينبغي عمل الكثير لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها”.

