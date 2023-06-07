السودان.. قتلى وجرحى من المدنيين وسط اشتباكات عنيفة وخروج المستشفيات عن الخدمة (فيديو)

سقط قتلى وجرحى صباح اليوم الأربعاء، في هجوم شنّه سلاح الجو السوداني أثناء قصفه لأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في سوق المويلح الواقع غرب مدينة أم درمان.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأربعاء، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق للطيران العسكري في العاصمة الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا في هجوم شنّه الجيش السوداني على أهداف تابعة لقوات الدعم السريع في سوق المويلح الرئيسي لتجارة الماشية وتصديرها الواقع غرب مدينة أم درمان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل، قتلى وجرحى من المدنيين إضافة إلى نفوق العشرات من الإبل، في حين لم يتسنَ للجزيرة مباشر التأكد من عدد القتلى والجرحى على وجه الدقة.





وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الاشتباكات العنيفة تجددت اليوم الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم في منطقة بري شرق العاصمة وفي منطقة شرق النيل شرقي العاصمة، وكذلك في إقليم دارفور.

وأكد مراسل الجزيرة أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في العاصمة مع استمرار الاشتباكات، في ظل نفاد الأدوية والغذاء وعدم وجود ممرات أمنية للسماح بتدفق الإغاثة ووصول الأطباء إلى المستشفيات.

وقال إن معظم المستشفيات العاملة في الخرطوم، خرجت عن الخدمة جراء الاشتباكات المستمرة في الخرطوم، ومنها مستشفيات رئيسة بسبب عدم وجود الأدوية والكوادر الطبية ونفاد المخزون الطبي.





السيطرة على معسكر

من ناحية أخرى، نشر جنود من الدعم السريع اليوم الأربعاء، صورًا قالوا إنها من داخل معسكر اليرموك الذي تدور فيه معارك مع الجيش السوداني.

من جانبه قال الجيش السوداني، إن قواته تستمر في الانتشار والتمركز على الأرض، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات قدر الإمكان.

وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني، يشن غارات بالتزامن مع القصف المدفعي على منطقة المستودعات (جبرة) التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال مما تسبب في أضرار بالغة بالمباني وحاويات تخزين المحروقات والمواد المتفجرة.