افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى جنين باسم مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة (شاهد)

افتتحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ومحافظ جنين أكرم الرجوب، الأربعاء، قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين بعد إعادة تأهيله وتوسعته، وأُطلق عليه اسم مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقال أنطون أبو عاقلة، شقيق الزميلة شيرين، عقب حضوره الافتتاح إن “المشروع هو بمثابة رسالة تأكيد على استمرار العمل لفضح جرائم الاحتلال، وهو تخليد لإرث الشهيدين أبو عاقلة وأبو التين وشهداء فلسطين”.

واغتيلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها هجومًا على جنين.

ورفعت شبكة الجزيرة الإعلامية قضية اغتيال الزميلة شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجددت إدارة شبكة الجزيرة تعهدها بأنها لن تدخر جهدًا قانونيًا أو إعلاميًا لتحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها، ومتابعة قضيتها في المحكمة الجنائية.

وقالت الشبكة في بيان، في الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الزميلة الراحلة، إن التحقيقات الدولية المستقلة أجمعت على أن شيرين قتلت برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي.