استمرار القتال في الخرطوم وسط أوضاع إنسانية صعبة وسكان يتخوفون من حصار كامل (فيديو)

هز دوي انفجارات وأصوات اشتباكات جدران المنازل في الخرطوم مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب ما نقلت فرانس برس عن شهود أبدوا تخوفهم من وقوع سكان في العاصمة تحت “حصار كامل”.

واندلعت اشتباكات في منطقة جبرة ومحيط مقر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم، مع إطلاق قوات الدعم السريع مضادات الطيران.

وذكر شهود عيان أن طائرات عسكرية حلقت في سماء الخرطوم بكثافة، مع سماع دوي مدافع وانفجارات قوية، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من مناطق متفرقة بالمدينة، وذكروا أن الجيش حاصر ولاية الخرطوم من جميع المحاور.

وللأسبوع الثامن على التوالي، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مع تحذير منظمات الإغاثة من “أزمة إنسانية هائلة” في السودان.

وأفاد سكان في العاصمة بوقوع اشتباكات بكل أنواع الأسلحة في جنوب الخرطوم شملت منطقة الكلاكلة وشارع الهواء، متحدثين عن سماع “أصوات انفجارات اهتزت لها جدران المنازل”.

كما تحدث شهود عن اشتباكات في حيَّي العمارات والديم وسط العاصمة، وسماع قصف بالمدفعية الثقيلة من مراكز للجيش في أم درمان (شمال غرب).

وفي وسط العاصمة، دق مدنيون وناشطون ناقوس الخطر بشأن وضع جزيرة توتي الواقعة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق والتي يُقدَّر عدد سكانها بنحو 30 ألف نسمة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود قولهم إن قوات الدعم منعت سكان الجزيرة من عبور الجسر الوحيد الذي يربطها بالمدينة، وحالت دون استخدامهم قوارب العبور إلى ضاحية منطقة الخرطوم بحري.

وقال محمد يوسف الذي يقطن في الجزيرة “هذا حصار كامل، إذا استمر لأيام ستنفد المواد الغذائية من المتاجر، وأصبح من غير الممكن نقل أي مريض إلى مستشفى خارج الجزيرة” التي يخدمها مركز صحي صغير.

وحذر (محامو الطوارئ) وهو جسم قانوني غير حكومي، من تفاقم الوضع الإنساني في الجزيرة، مشيرين الى أن التضييق عليها بدأ منذ أيام.

وأوضحت المجموعة التي شُكّلت خلال احتجاجات ديسمبر/كانون الأول عام 2018 ضد الرئيس السابق عمر البشير، أن قوات الدعم تمنع “خروج الحالات المرضية والحرجة والوصول إلى المستشفى” وتقوم “بإطلاق النار على كل من يقترب من النيل” في محاولة لمغادرة الجزيرة.

وحذرت في بيان من “تفاقم الوضع الإنساني في توتي حيث نفدت المواد الغذائية والأدوية من الصيدليات والدقيق من المطاحن، مما ينذر بكارثة إنسانية تتحمل عواقبها قوات الدعم السريع التي تحاصر المنطقة”.

وأسفرت المعارك التي اندلعت في 15أبريل/نيسان عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وعانى المقيمون في العاصمة الذين يُقدَّر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة، كغيرهم من سكان البلاد، من تراجع حاد في مستوى الخدمات والمواد الغذائية منذ بدء النزاع، وتشير التقديرات الى أن مئات الآلاف منهم تركوا الخرطوم.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من مليون ونصف المليون شخص، بينهم 425 ألفًا لجؤوا إلى الدول المجاورة، في حين تؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص -أي أكثر من نصف تعداد سكان السودان- باتوا الآن بحاجة إلى المساعدة والحماية.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتُكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي يعاني أزمات سياسية واقتصادية كبيرة حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وطالت المعارك الأخيرة على وجه الخصوص الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) الذي يعاني بدوره نزاعًا بدأ عام 2003. وفي نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، أفاد أطباء بنقص في الأجهزة والأدوية الأساسية.

وقال الطبيب آدم محمد من مستشفى ميداني “ثمة نقص كبير ومعاناة شديدة” مع النقص الكبير في المسكنات والمعقمات والمضادات الحيوية.

