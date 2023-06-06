مناورات جوية مشتركة بين الصين وروسيا فوق شرق آسيا

أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن 4 مقاتلات صينية و4 روسية اخترقت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية المعروفة اختصارا باسم (كاديز) دون سابق إنذار، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية إلى إرسال مقاتلاتها إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن المقاتلات الصينية والروسية اخترقت منطقة “كاديز” ثم غادرتها، مضيفة أنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وجاء الاختراق الصيني والروسي لمنطقة “كاديز” في أعقاب تأكيد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التزامهم بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي على هامش حوار (شانغريلا)، وهو مؤتمر أمني سنوي عُقد في سنغافورة مطلع الأسبوع.

وقامت الصين وروسيا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بدورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، مما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة احترازيًّا.

وهذه هي الدورية السادسة من نوعها التي تنفذها بيجين وموسكو في المنطقة منذ العام 2019. وتنظم الدولتان الجارتان بانتظام تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بينهما.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة، نقلًا عن وزارة الدفاع الصينية، أن “الجيشين أجريا دوريتهما الجوية المشتركة السادسة، وفقًا للخطة السنوية للتعاون العسكري بين الصين وروسيا”.

ولم تعط أي تفاصيل عن طبيعة الأجهزة المشاركة في الدورية ومسارها وموقعها فوق هذه المساحات البحرية الشاسعة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان والصين وجزيرة تايوان.

يشار إلى أن منطقة الدفاع الجوي (كاديز) ليست مجالًا جويًّا إقليميًّا، ولكنها منطقة جغرافية واسعة محددة لدعوة الطائرات الأجنبية إلى تعريف نفسها لتجنب وقوع حوادث تصادم.

وعززت الصين وروسيا، الخصمان السابقان خلال الحرب الباردة، علاقاتهما الدبلوماسية والتجارية والعسكرية منذ أكثر من 10 أعوام، واستمر الأمر بعد الحرب في أوكرانيا.

وتدعو بيجين، التي تؤكد حيادها بشأن النزاع في أوكرانيا، إلى احترام سيادة الدول، لكنها لم تُدِن أبدًا العملية العسكرية التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط 2022.