صور جوية تُظهر ارتفاع منسوب المياه في محيط سد كاخوفكا عقب انهياره (شاهد)

أجْلت السلطات مئات الأشخاص من التجمعات السكنية على امتداد القطاع الجنوبي من نهر دنيبرو في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بعدما تدفقت المياه من سد نوفا كاخوفكا المتصدع، وغمرت الشوارع والميادين.

وأظهرت صور جوية التُقطت عبر أقمار اصطناعية الفيضان الشديد ببلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا بجوار السد، وقال رئيس البلدية المعيَّن من قِبل موسكو إن منسوب المياه ارتفع لأكثر من 11 مترًا، وإن بعض السكان نُقلوا إلى المستشفيات.

وقالت إدارة منطقة خيرسون المعيَّنة من قِبل روسيا إنها تُجري استعدادات لعمليات إجلاء من ثلاث مناطق هي نوفا كاخوفكا وجولو برستن وأوليشكي، وتقع الأخيرتان على الجانب الآخر من مصب نهر دنيبرو قبالة خيرسون، العاصمة الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال أولكسندر تولوكونيكوف وهو مسؤول كبير في الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون “أجلينا نحو ألف شخص، ولدينا نحو 50 حافلة تتنقل بين خيرسون والقرى المتضررة، ولدينا أربعة مواقع في خيرسون جاهزة (لاستقبال من يتم إجلاؤهم)”.





ويمد السد أراضي زراعية أوكرانية شاسعة بالمياه في الجنوب وفي شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا فضلًا عن تبريد محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأدى انهيار حاجز على الطرف الجنوبي لخزان كاخوفكا الضخم إلى تدفق السيول، مما يفاقم مأساة آلاف المحاصرين على خطوط المواجهة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتسيطر روسيا على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو والسد بينما تسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى، ويلقي كل طرف مسؤولية ذلك الضرر على الآخر.

ويُمثل تصدّع السد كارثة إنسانية جديدة حلت في وقت تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد لطرد القوات الروسية من أراضيها.