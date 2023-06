زيلينسكي: تفجير سد كاخوفكا أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوربا (فيديو)

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، باللائمة على موسكو في انفجار سد كاخوفكا، وهو سد رئيسي على نهر دنيبرو، وشبّه ذلك باستخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل.

وقال زيلينسكي في مؤتمر أمني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، اليوم الثلاثاء، إن “هذه أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوربا منذ عقود”.

ورفض الرئيس الأوكراني، الذي شارك في المؤتمر عبر الفيديو، اتهام الكرملين لأوكرانيا بأنها هي من دمرت السد، مما تسبب في فيضانات مدمرة.

وذكر مكتب زيلينسكي أن “روسيا تسيطر على سد كاخوفكا مع محطة الطاقة الكهرومائية منذ أكثر من عام”.

وأعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا الذي دُمّر جزئيًّا نتيجة انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وتبادل الطرفان الاتهامات بتفجير السد.

Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside, by shelling. It was mined by the Russian occupiers. And they blew it up.

