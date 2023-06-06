خبير عسكري مصري: الجندي محمد صلاح تجاوز حدود المهمة الموكلة إليه (شاهد)

قال رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق اللواء أركان حرب نصر سالم، إنه يجب تجنب “خلط الأوراق” في قضية الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي، فجر السبت الماضي.

وأضاف اللواء المتخصص في العلوم الاستراتيجية والأمن القومي خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “الجندي المصري تجاوز حدود المهمة الموكلة إليه أثناء قيامه بمطاردة مهرّبي المخدرات، مما دفعه إلى اختراق الجانب الآخر من الحدود”.

وتابع “لا نريد أن نسكب الزيت على النار، والجهات الرسمية تعاملت مع الموقف بشكل متعقل، والقضية أصبحت قيد التحقيق، وانتهى الأمر”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت هوية وصور الجندي المصري، وفور إعلان هذا النبأ، تصدّر اسم الجندي الشاب محمد صلاح اهتمام الشارع العربي، وتداولت آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض صوره.

وبينما توصف الحدود المصرية مع إسرائيل بأنها ملتهبة، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بإجراء تحقيق “مشترك وشامل” بشأن الحادث، وذلك ردًّا على رواية رسمية أعلنتها القاهرة جاءت على لسان المتحدث العسكري المصري الذي قال إن “عنصرًا أمنيًّا مصريًّا تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته مهرّبي مخدرات، مما أدى إلى وفاة 3 عناصر إسرائيليين”.

واتجهت أنظار المصريين إلى منطقة عين شمس شمال شرقي محافظة القاهرة حيث وُلد محمد صلاح إبراهيم (22 عامًا) الذي تحوّل خلال ساعات إلى “أيقونة شعبية”، وسط حفاوة جارفة تتحدى الصمت الرسمي.

وبدأ صلاح فترة التجنيد الإلزامي في يونيو/حزيران من العام الماضي بقطاع الأمن المركزي في الشرطة المصرية، وهو القطاع الذي يلتحق به عادة المجندون من غير حاملي الشهادات الدراسية، حيث تصل مدة الخدمة إلى 3 سنوات.