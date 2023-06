“حمّى الضنك”.. وباء ينتشر كالنار في الهشيم بين النازحين في اليمن

كشف مصدر حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، عن انتشار وباء “حمّى الضنك” في أوساط النازحين جراء الحرب، بمحافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وقال سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب، إن “هناك انتشارًا لوباء حمّى الضنك في أوساط النازحين بمناطق المحافظة”.

وتُعَد حمّى الضنك أحد أنواع الحمّى النزفية، وهي مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان بواسطة بعوضة الزاعجة، التي تنقل الفيروس من مصاب إلى سليم، وتصيب الرضع والأطفال الصغار والبالغين على حد سواء، ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر.

وأضاف مثنى لوكالة الأنباء الألمانية أن “حالات الإصابة بهذا الفيروس تتصاعد بمحافظة مأرب، حيث رُصد أكثر من 312 حالة في مديرية الوادي فقط”.

وتابع “استقبلت الوحدة الصحية في منطقة الحصون 106 حالات من المصابين، كلهم من المخيمات المجاورة للمرفق الطبي، بينما توزعت باقي الحالات على مستشفيات مأرب”.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب انتشار الوباء، وجود المياه الراكدة بالقرب من مخيمات النازحين، إثر استمرار موسم الأمطار. ودعا مثنى إلى” تضافر الجهود لعمل رش ضبابي للقضاء على البعوض الناقل لحمّى الضنك والملاريا وغيرهما”.

ويُعَد هذا الوباء الأكثر خطورة لدى البشر، كما تشير الأبحاث إلى أن “الضنك” أكثر تأثيرًا في فئة الشباب بين 15 و45 عامًا، الأمر الذي يؤثر في عجلة الاقتصاد في البلاد التي تتأثر به.

🚨#Yemen continues to require humanitarian attention, with hunger stalking millions of people.

The situation could worsen if nothing is done to address the key drivers of hunger in the country.

Learn more about the situation: https://t.co/HYwGDIwfAg pic.twitter.com/FM1XQRLr79

— WFP_GCC (@GccWfp) May 30, 2023