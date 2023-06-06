بعد أزمة فينيسيوس.. مباراة ودية بين البرازيل وإسبانيا لمكافحة العنصرية

أعلن الاتحادان الإسباني والبرازيلي لكرة القدم، أمس الاثنين، عن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في مارس/آذار المقبل، لمكافحة العنصرية تحت شعار “لون واحد”.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن المباراة ستُلعب في إسبانيا “لتأكيد التزام الاتحادين بمكافحة العنف في كرة القدم، وتعزيز العلاقات الجيدة بالفعل بين الجانبين”.

وقاد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس حملة لاستئصال العنصرية من كرة القدم والقضاء على كل أشكال التمييز في الملاعب، بعدما تعرّض فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد لإساءات عنصرية خلال مباراة بلنسية على ملعب ميستايا يوم 21 مايو/أيار في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز “هذا الموقف، بالتعاون مع صديقي لويس روبياليس، سيكون مهمًّا لتعزيز جهود مكافحة العنصرية في جميع أنحاء الكوكب”.

وستكون المواجهة هي العاشرة بين المنتخبين، مع فوز البرازيل خمس مرات مقابل مرتين لإسبانيا، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

🚨‼️ Official: Spain & Brazil will play a friendly to fight against racism in March 2024. • It will be played in Spain. • The motto ‘The same skin’ will be used. • Luis Rubiales & Ednaldo Rodrigues will offer more details of the initiative soon. @La_SER pic.twitter.com/zQEDZ6kpep — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2023

وتعود المواجهة الأخيرة بينهما إلى نهائي كأس القارات عام 2013، حين فازت البرازيل (3-صفر) على بطل كأس العالم وقتها.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق خوض مواجهتين وديتين مع غينيا في 17 يونيو/حزيران، وكذلك مع السنغال بعدها بثلاثة أيام ضمن حملة لمكافحة العنصرية.

من جانبها، قررت السلطات الرياضية في إسبانيا، أمس، معاقبة 7 أشخاص من قِبل لجنة مناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، لتورطهم في حوادث عنصرية مختلفة ضد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وغرّمت السلطات الرياضية أربعة منهم 60 ألف يورو (64255 دولارًا) ومنعتهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بعدما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في جريمة كراهية بعد العثور على دمية معلقة ترتدي رقم (20) الخاص باللاعب فينيسيوس عند جسر أمام مقر تدريبات ريال مدريد، وبجوارها لافتة عملاقة طولها 16 مترًا باللونين الأحمر والأبيض الشهيرين للغريم أتليتيكو مدريد كُتب عليها “مدريد تكره ريال”.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

وتأتي العقوبة بعد 11 يوما من اعتقال الرجال الأربعة للاشتباه في قيامهم بتعليق الدمية وإطلاق سراحهم بكفالة من قبل محكمة في مدريد.

وأظهر مجتمع الرياضة العالمي تضامنه مع اللاعب (22 عاما) منذ ذلك الحين، ودعت الحكومة البرازيلية إلى فرض عقوبات صارمة على المتورطين في الإساءات العنصرية.