بعد أزمة فينيسيوس.. مباراة ودية بين البرازيل وإسبانيا لمكافحة العنصرية

أعلن الاتحادان الإسباني والبرازيلي لكرة القدم، أمس الاثنين، عن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في مارس/آذار المقبل، لمكافحة العنصرية تحت شعار “لون واحد”.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن المباراة ستُلعب في إسبانيا “لتأكيد التزام الاتحادين بمكافحة العنف في كرة القدم، وتعزيز العلاقات الجيدة بالفعل بين الجانبين”.

وقاد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس حملة لاستئصال العنصرية من كرة القدم والقضاء على كل أشكال التمييز في الملاعب، بعدما تعرّض فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد لإساءات عنصرية خلال مباراة بلنسية على ملعب ميستايا يوم 21 مايو/أيار في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز “هذا الموقف، بالتعاون مع صديقي لويس روبياليس، سيكون مهمًّا لتعزيز جهود مكافحة العنصرية في جميع أنحاء الكوكب”.

وستكون المواجهة هي العاشرة بين المنتخبين، مع فوز البرازيل خمس مرات مقابل مرتين لإسبانيا، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

🚨‼️ Official: Spain & Brazil will play a friendly to fight against racism in March 2024.

• It will be played in Spain.

• The motto ‘The same skin’ will be used.

• Luis Rubiales & Ednaldo Rodrigues will offer more details of the initiative soon. @La_SER pic.twitter.com/zQEDZ6kpep

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2023