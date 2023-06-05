مُسن سعودي يثير تفاعلا عبر فرحته بتخرّج فتاة يتيمة كفلها قبل 22 عاما (شاهد)

تصدّر مُسن سعودي منصات التواصل في السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو خلال احتفاله وعائلته بتخرّج فتاة كان قد كفلها قبل 22 عامًا، في جامعة الملك خالد بمنطقة عسير.

ووثقت مقاطع الفيديو احتفال المُسن السعودي سلطان القحطاني بالفتاة التي انضمت إلى عائلته وقام على تربيتها، بينما بدا متأثرًا وسط فرحة غمرته وأبناءه الذين شاركوا في حفل تخرّج الفتاة بالجامعة.

وأوضح القحطاني في مقطع فيديو أنه قرر أن يضم الفتاة سميرة خلال مدة عمله في مستشفى “سراة عبيدة”، حيث كان رئيسًا للأقسام الداخلية والتمريض ومسؤولًا عن استقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال “جاءت سميرة وجلست عندنا 9 أشهر، ولم يستلمها أحد، وبدأت تدخل في حالة نفسية صعبة، واتفقت أنا وأولادي وبناتي وزوجتي أن نأخذها، وبالفعل تربّت عندنا، وكانت تعيش حياة طيبة مع أولادي الخمسة وبناتي الثلاث”.

وأضاف “تأقلمت سميرة معنا، ودرست جميع مراحل التعليم، ثم تزوجت وهي تستقر الآن في بيتها، بعد أن تخرجت من الجامعة”.

ودعا القحطاني في ختام حديثه المقتدرين من الناس إلى كفالة الأيتام، وعن أثر ذلك في حياته قال “وجدت راحة نفسية وعيشة هنية في بيتنا بعد دخول سميرة، وكانت لنا نورًا من الله”.

@_tomh0 ونعم الاب ونعم الرجل الله لايحرمك الجنه ولايحرمنا منك 💋💋 ♬ الصوت الأصلي – TOMA..💕

وروى المُسن السعودي لحظات مؤثرة عند رعايته لسميرة وهي في المستشفى، إذ كانت متعلقة به بينما أبدى هو اهتماما خاصًّا بها، حتى أنه طلب من إدارة المستشفى إحضارها إلى بيته قبل أن يقرر كفالتها ونقلها إلى المنزل بشكل كامل.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع قصة سميرة والقحطاني، وقد حظي بإشادة واسعة، وانهالت التعليقات التي تحمل دعوات له على فعله بكفالة سميرة وتنشئتها والاهتمام بتعليمها.

وعلّق الصحفي السعودي علي السلامة “موقف الشيخ سلطان القحطاني من سراة عبيدة مع اليتيمة سميرة موقف شهامة ورجولة ويشرّف، ومثال يجب أن يحتذى به في مجتمعنا المسلم”.

موقف الشيخ:سلطان القحطاني من #سراة_عبيدة مع اليتيمة :سميرة موقف شهامة ورجولة ويشرف ومثال يجب أن يحتذى به في مجتمعنا المسلم،

اقسم بالله عندما شاهدت سميرة تحضنه ان دموعي انهمرت من شعور غريب انتابني#اليتيمة #سميرة #جامعة_الملك_خالد #سلطان_القحطاني #كافل_اليتيمة pic.twitter.com/WS4CxtqiyQ — د.علي السلامة (@tamimi3035) June 5, 2023

وأشاد المغرد علي الغثيمي بالمُسن سلطان القحطاني، وكتب “أعرفه من زمن بقيمه العالية وحبه لعمله وخدمة المجتمع في المستشفى، توّجها بقصة إنسانية، حيث احتضن وأسرته سميرة، وأحسن إليها مع أولاده وعلّمها وزوّجها، ثم ها هو يحصد ثمرة إحسانه بأجر عظيم، نموذج من وطني يستحق التقدير”.

#سلطان #القحطاني قصه رجل شهم من سراه عبيده اعرفه من زمن بقيمه العاليه وحبه لعمله وخدمه المجتمع في المستشفى توجها بقصه انسانيه احتضن واسرته سميره احسن لها مع اولاده وعلمها وزوجها حصد ثمره احسانه بأجرٍ عظيم نموذج من وطني يستحق التقدير والاحترام pic.twitter.com/4h2Rm2jRqc — علي بن موسى الغثيمي (@Ali_Algotheme) June 4, 2023

وعرّفت الهيئة العامة السعودية للإحصاء مصطلح “اليتيم” وفق المسح الديموغرافي بأنه الفرد غير المتزوج الذي يقل عمره عن 18 سنة، ممن فقد أحد والديه أو كليهما.