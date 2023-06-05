دوي انفجار صوتي شديد في واشنطن جراء اعتراض “طائرة غير مستجيبة” (فيديو)

اعترضت مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي طائرة حلّقت قرب واشنطن، مما نتج عنه دويّ انفجار صوتي تردد صداه في واشنطن بعد تدافع المقاتلتين لاعتراض الطائرة التي تحطمت لاحقا في ولاية فرجينيا.

وقال بيان لقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) إن طائرتين مقاتلين من طراز إف 16 اعترضتا طائرة مدنية من طراز “سيسنا 560 ستيشن” حوالي الساعة 15:30 مساء (19:30 بتوقيت غرينتش) أثناء تحليقها فوق واشنطن العاصمة وشمالي ولاية فيرجينيا.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن الطائرتين انطلقتا من قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا، إحدى الولايات المتاخمة لواشنطن.

NORAD Responds to an Unresponsive Aircraft over the National Capital Region pic.twitter.com/EX7r1B1Uum — 1st AF/America's AOC (@1stAF) June 4, 2023

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أُبلغ بالواقعة، لكنه لم يذكر اتخاذ أي إجراءات طارئة عقبها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن صوت الانفجار الشديد الذي سمع دويه فوق منطقة العاصمة واشنطن، ووصل شرقا إلى الساحل الشرقي لولاية ماريلاند، وغربا إلى ماناساس بولاية فيرجينيا، سببته طائرة عسكرية.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ بمدينة أنابوليس أن الانفجار كان بسبب تحليق مصرح به لطائرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وأوضح المكتب أن تحليق الطائرة تسبب في صوت دوي انفجار.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن صوت الانفجار فوق العاصمة الأمريكية نتج عن اختراق طائرة عسكرية حاجز الصوت، وتزامن مع ذلك حادث تحطم طائرة أخرى في جبال فيرجينيا، مما أثار تكهنات بوجود صلة بين الحادثين.

A loud noise that was heard across much of the Washington, D.C., area Sunday afternoon was caused by the sonic boom from military jets scrambling to respond to an intrusion into restricted airspace by a private flight, military and U.S. officials said. https://t.co/DcjRvfPFfL — The New York Times (@nytimes) June 4, 2023

صوت هزّ النوافذ والجدران

وأفاد سكان العاصمة الأمريكية وضواحيها بأنهم سمعوا صوتا مدويا هز النوافذ والجدران على بعد كيلومترات، مثيرا موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات عامة، كانت الطائرة مسجّلة باسم شركة “آنكور موتورز أوف ملبورن” ومقرها في ولاية فلوريدا، وقال صاحبها جون رامبل لصحيفة (واشنطن بوست) إن عائلته بأسرها كانت على متن الطائرة بما في ذلك ابنته وحفيده ومربية الطفل.

وقال “لا نعرف شيئًا عن حادث التحطم” وأضاف “نتواصل حاليًّا مع إدارة الطيران الفدرالية، وذكرت إدارة الطيران الفدرالية من جهتها أن الطائرة المدنية أقلعت من إليزابيثتون بولاية تينيسي وكانت متجهة إلى لونغ آيلاند في نيويورك”.

غير أن موقع تعقّب حركة الطائرات “فلايت رادار 24” لفت إلى أن الطائرة انعطفت بعد تحلقيها فوق لونغ آيلاند وتوجّهت جنوبًا، محلّقة فوق واشنطن وولاية فرجينيا.

ولم يُحدّد بعدُ موقع تحطم الطائرة، بحسب عدة وسائل إعلام أمريكية، وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن الطائرة غير المستجيبة تحطمت في ولاية فرجينيا على بعد نحو 270 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة، حوالي الساعة 15:30(19:30 بتوقيت غرينتش).

وقالت نوراد إنها حاولت الاتصال بالطيار إلى أن تحطمت الطائرة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة أن الجيش لم يسقط الطائرة، ولم ترد على الفور معلومات عن الطيار أو من كان على متن الطائرة.

وتحدث الانفجارات الصوتية عندما تخترق طائرة جدار الصوت. وغالبًا ما يتسبب ذلك في صدمة لدى السكان وأضرار مادية منها تحطّم نوافذ.