دوي انفجار صوتي شديد في واشنطن جراء اعتراض “طائرة غير مستجيبة” (فيديو)

اعترضت مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي طائرة حلّقت قرب واشنطن، مما نتج عنه دويّ انفجار صوتي تردد صداه في واشنطن بعد تدافع المقاتلتين لاعتراض الطائرة التي تحطمت لاحقا في ولاية فرجينيا.

وقال بيان لقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) إن طائرتين مقاتلين من طراز إف 16 اعترضتا طائرة مدنية من طراز “سيسنا 560 ستيشن” حوالي الساعة 15:30 مساء (19:30 بتوقيت غرينتش) أثناء تحليقها فوق واشنطن العاصمة وشمالي ولاية فيرجينيا.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن الطائرتين انطلقتا من قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا، إحدى الولايات المتاخمة لواشنطن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أُبلغ بالواقعة، لكنه لم يذكر اتخاذ أي إجراءات طارئة عقبها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن صوت الانفجار الشديد الذي سمع دويه فوق منطقة العاصمة واشنطن، ووصل شرقا إلى الساحل الشرقي لولاية ماريلاند، وغربا إلى ماناساس بولاية فيرجينيا، سببته طائرة عسكرية.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ بمدينة أنابوليس أن الانفجار كان بسبب تحليق مصرح به لطائرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وأوضح المكتب أن تحليق الطائرة تسبب في صوت دوي انفجار.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن صوت الانفجار فوق العاصمة الأمريكية نتج عن اختراق طائرة عسكرية حاجز الصوت، وتزامن مع ذلك حادث تحطم طائرة أخرى في جبال فيرجينيا، مما أثار تكهنات بوجود صلة بين الحادثين.

A loud noise that was heard across much of the Washington, D.C., area Sunday afternoon was caused by the sonic boom from military jets scrambling to respond to an intrusion into restricted airspace by a private flight, military and U.S. officials said. https://t.co/DcjRvfPFfL

— The New York Times (@nytimes) June 4, 2023