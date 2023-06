دواء يقلّص إلى النصف خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بأحد أنواع سرطان الرئة

قلّصت حبة دواء -إلى النصف- خطر الوفاة الناجمة عن أحد أنواع سرطان الرئة عندما تناولها مريض يوميًّا بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، بحسب ما أظهرت نتائج “مُذهلة” لتجارب سريرية.

وأُعلن عن هذه النتائج ضمن مؤتمر سنوي للمتخصصين في السرطان استضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) في شيكاغو.

وسرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطانات المميتة في العالم، مع تسجيل نحو 1.8 مليون حالة وفاة جراء الإصابة به سنويًّا في أنحاء العالم.

ويستهدف علاج “أوزيميرتينيب” الذي يباع تحت اسم “تاغريسو” والذي طوّرته مجموعة “أسترازينيكا” للأدوية نوعًا معينًا من سرطان الرئة يسمى سرطان الرئة “غير الصغير الخلايا” الذي يظهر نوعًا معينًا من الطفرات.

وشملت التجربة السريرية نحو 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1ب إلى 3 أ) في أكثر من 20 دولة، تعيّن بدايةً إخضاعهم لعملية جراحية ترمي إلى استئصال الورم، ثم أُعطي نصف المرضى العلاج يوميًّا وتناول النصف الآخر دواء وهميًّا.

وتبيّن أنّ من تناولوا العلاج انخفض خطر الوفاة لديهم بنسبة 51% مقارنةً بالمرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي، وبعد 5 سنوات بقي 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج على قيد الحياة، مقارنة بـ7% ممن تناولوا دواءً وهميًّا.

وقال باحث من جامعة ييل تولى عرض النتائج في شيكاغو، إن هذه البيانات “مذهلة”، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن الدواء يساعد على “منع انتشار المرض إلى المخ والكبد والعظام”.

