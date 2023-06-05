الجزيرة مباشر ترصد جني الكرز في جبل الزاوية شمالي سوريا في ظروف صعبة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، بدء موسم جني الكرز في جبل الزاوية شمالي سوريا، ونقلت هموم المزارعين والعمال الذين يعملون في المجال من مخيم تل صبرة في جبل الزاوية.

وقال أحد المزارعين في المنطقة، إن موسم جني المزروعات يبدأ هنا بجني الكرز وينتهي بجني الزيتون، مشيرا إلى أن هناك 3 أنواع من الكرز تزرع في هذه المنطقة.

وأكد أن الموسم الحالي كان أفضل من موسم العام الماضي، بسبب العطب الذي أصاب محصول الموسم السابق، موضحا أن هناك صعوبات واجهتهم هذا العام أيضا بعد ارتفاع أسعار المازوت والزيت الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتج.

وقال مزارع آخر إن الكرز كان قبل الثورة يعطي إنتاجا جيدا بسبب الاستقرار، مشيرا إلى أن الحال قد تبدل بعد الثورة، وأن الإنتاج الآن يبدو خفيفا بسبب الظروف التي يعيشها المزارعون.

وأشار إلى أن المنطقة التي يعيشون فيها تبعد أقل من كيلومترين عن مناطق سيطرة النظام، موضحا أنهم لن يتركوا أرضهم وسيستمرون في زراعتها رغم كل الظروف المحيطة بهم.

وقال إن ظروف إنتاج الكرز تحسنت خلال العامين الماضيين في المنطقة، مشيرا إلى أنهم حققوا منتجا جيدا إلى حد ما مقارنة بالأعوام السابقة، رغم الضربات التي يقوم بها النظام أحيانا لهذه المنطقة.

معاناة المزارعين

وضاعفت الحرب في سوريا معاناة شرائح كثيرة من السوريين، ومنهم المزارعون في منطقة جبل الزاوية مع دخول موسم قطف وبيع الكرز الذي يعد من أهم المحاصيل الاقتصادية في المنطقة.

وتسببت الحرب في زيادة المصاعب التي تواجه المزارعين، وخاصة مع قصف النظام السوري للمنطقة، كما تراجعت المبيعات بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية.

كما تراجعت الإنتاجية أيضا نتيجة لتهجير الناس من بيوتهم، وزيادة أسعار المواد، وظروف الحصار الذي أدى إلى تراجع المحصول في منطقة تعتمد على الزراعة بصورة خاصة.