فاطمة السورية تتقن مهارات التمريض وتحوّل خيمتها إلى عيادة لعلاج اللاجئين (فيديو)

أتقنت اللاجئة السورية (فاطمة) مهارات التمريض، وحولت خيمتها إلى عيادة لعلاج اللاجئين السوريين في مخيم الخربة بسهل عكار شمالي لبنان، وتعمل على علاج الفقراء من سكان المخيم.

فاطمة السورية أو “ممرضة وطبيبة المخيمات” التي امتهنت التمريض في سوريا قبل الحرب، تعمل بكل جد لتخفيف معاناة اللاجئين من خلال علاج الحالات البسيطة حيث يقصد خيمتها المتواضعة العديد من المرضى في المخيم.

تقول فاطمة التي لجأت إلى لبنان بعد الحرب، إنها تتقن العديد من مهارات التمريض التي تساعدها على علاج المرضى ممن لا يستطيعون الذهاب إلى الأطباء، ودعت الجمعيات الخيرية إلى مساعدتها في هذا الشأن.

وقالت فاطمة إنها تزور المرضى الذين ليس لديهم القدرة على الحركة في أماكنهم، مثل كبار السن والعجزة وبعض الحالات الإنسانية الأخرى، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في التخفيف عن الناس.

وأكدت فاطمة أنها تقوم بعلاج المرضى بناء على توصية الطبيب الذي يباشر الحالة ويصف الدواء للمريض، وبموجب الوصفة التي يكتبها للعلاج.

ويقول المرضى الذين تباشر فاطمة علاجهم بناء على وصفات الطبيب، إن فاطمة خففت عنهم الكثير من العناء والذهاب إلى مستشفيات في أماكن بعيدة عن سكنهم لغيار الجروح والحقن وغيرها من الأمور البسيطة.

وتؤكد فاطمة أن بعض الحالات التي تأتي إليها للعلاج، قد تحتاج إلى طبيب لمعاينتها، وتنصح المريض من هذا النوع بالذهاب إلى طبيب مختص لمعاينة حالته أولًا، ووصف العلاج اللازم له.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام. وبحسب السلطات، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفًا منهم مسجَّلون لدى الأمم المتحدة.