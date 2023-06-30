سياسي فرنسي من أصول مصرية يقود حملة لدعم الشرطي قاتل الشاب الجزائري في باريس

أعلن الناشط والسياسي الفرنسي ذو الأصول المصرية جان ميسيحا فتح صندوق لدعم الشرطي الفرنسي الذي أطلق النار على شاب فرنسي من أصول جزائرية عندما رفض الامتثال لأوامر الشرطة في مدينة نانتير.

وقال جان ميسيحا في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر الخميس “أقوم بإطلاق حملة لدعم ضابط الشرطة “فلوريان إم” الذي قام بعمله ويدفع ثمناً باهظاً اليوم”.

وأضاف “ندعوك للمشاركة في صندوق الدعم لمساعدة ضابط الشرطة وعائلته.. كما أدعو لتطبيق القانون.. دعونا نظهر لهم في أي جانب تقف فرنسا”.

Afin de contourner les tentacules du système antinational dirigeant qui a suspendu pour 48h la cagnotte Leetchi je lance une autre cagnotte pour le policier Florian M sanctionné pour avoir fait son boulot. Rassurez-vous les 5000 euros collectés sur Leetchi sont toujours… pic.twitter.com/oHDYp4B5eN — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) June 29, 2023

وضابط الشرطة المتهم في هذه القضية بـ “القتل العمد” يبلغ من العمر 38 ويوجد حاليًا رهن الحبس الاحتياطي في سجن “لاسانتي” بالعاصمة باريس إلى حين مثوله أمام المحكمة.

وقالت مواقع محلية إنه بعد الكشف عن العنوان الشخصي لضابط الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، قامت الشرطة بنقل أسرته إلى مكان آمن على وجه السرعة.

يذكر أن جان ميسيحا هو خبير اقتصادي فرنسي مولود في مصر. كان يشغل سابقا منصبا حكوميًا كبيرًا في وزارة الدفاع ومستشارا سياسيا.

وفي العام 2016 انضم لحزب التجمع التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده جان ماري لوبين.

ولليلة الثالثة على التوالي تشهد العديد من المدن الفرنسية أعمال شغب وتخريب، إثر مقتل شاب برصاص شرطي.