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سياسي فرنسي من أصول مصرية يقود حملة لدعم الشرطي قاتل الشاب الجزائري في باريس

جاب من المظاهرت التي شهدتها فرنسا ضد عنف الشرطة
جانب من المظاهرت التي شهدتها فرنسا ضد عنف الشرطة وتحقيق العدالة للفتي ناهيل (الفرنسية)
30/6/2023-|آخر تحديث: 30/6/202309:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الناشط والسياسي الفرنسي ذو الأصول المصرية جان ميسيحا فتح صندوق لدعم الشرطي الفرنسي الذي أطلق النار على شاب فرنسي من أصول جزائرية عندما رفض الامتثال لأوامر الشرطة في مدينة نانتير.

وقال جان ميسيحا في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر الخميس “أقوم بإطلاق حملة لدعم ضابط الشرطة “فلوريان إم” الذي قام بعمله ويدفع ثمناً باهظاً اليوم”.

وأضاف “ندعوك للمشاركة في صندوق الدعم لمساعدة ضابط الشرطة وعائلته.. كما أدعو لتطبيق القانون.. دعونا نظهر لهم في أي جانب تقف فرنسا”.

وضابط الشرطة المتهم في هذه القضية بـ “القتل العمد” يبلغ من العمر 38 ويوجد حاليًا رهن الحبس الاحتياطي في سجن “لاسانتي” بالعاصمة باريس إلى حين مثوله أمام المحكمة.

وقالت مواقع محلية إنه بعد الكشف عن العنوان الشخصي لضابط الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، قامت الشرطة بنقل أسرته إلى مكان آمن على وجه السرعة.

يذكر أن جان ميسيحا هو خبير اقتصادي فرنسي مولود في مصر. كان يشغل سابقا منصبا حكوميًا كبيرًا في وزارة الدفاع ومستشارا سياسيا.

وفي العام 2016 انضم لحزب التجمع التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده جان ماري لوبين.

ولليلة الثالثة على التوالي تشهد العديد من المدن الفرنسية أعمال شغب وتخريب، إثر مقتل شاب برصاص شرطي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية