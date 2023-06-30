حلوى “الكليجة”.. سيدة موائد العيد في العراق (فيديو)

يتفنن المسلمون في تزيين موائدهم خلال العيد تعبيرًا عن الفرح بقدومه، ويُعِدّون أشهى الأطباق والحلوى للتجمع حولها واستقبال العائلة والأصدقاء.

وفي العراق، تُعَد حلوى الكليجة عنصرًا أساسيًّا على مائدة العيد، وتتفنن العراقيات في إعدادها بطرق مختلفة مع إدخال بعض الإضافات عليها.

تتكون الكليجة من الطحين والسمن النباتي والخميرة والملح والسكر، وتقول صانعة حلوى للجزيرة مباشر إن هناك من يستخدم فيها السمن وهناك من يستخدم الزبدة أو الزيت حسب الذوق.

بالنسبة للعراقيين، فإن الكليجة ليست مجرد حلوى، بل هي موروث شعبي في مواسم الأعياد. وتجتهد العراقيات في حشوها بمكونات متنوعة حسب الذوق، ومنها الجوز أو السمسم أو الحلقوم أو التمر، بينما تشتهر الكليجة العراقية بالتمر وهو الأكثر شهرة وانتشارًا.

وقالت صانعة الحلوى التي زارت الجزيرة مباشر مخبزها، إنها صمّمت علبة تحوي رسومًا تعكس التراث العراقي، واختارت لها اسمًا تراثيًّا أيضًا (ترفة) وتعني النعمة.