“العجول الهربانة” و”الإنسان الآلي” يتصدران المنصات في مصر خلال عيد الأضحى (شاهد)

تصدر وسم “العجول الهربانة” منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الخميس، في حين شارك مدونون لقطات طريفة، من أجواء أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وبرزت مشاهد هروب بعض العجول قبل ذبحها بالمحافظات المختلفة، في ظل سخرية من انتشار المقاطع، التي عادة ما تحقق تفاعلًا واسعًا وتحظى بملايين المشاهدات.

ونشرت صفحة محلية، مقطع فيديو غريبا أظهر هروب عجل إلى مياه نهر أسفل جسر بمدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر، في حين كثف عدد من الأشخاص جهودهم لإنقاذه.

بينما فر أحد تلك العجول، بشارع رئيسي بمنطقة عين شمس عين شمس شرق القاهرة، وهرع وراءه صاحبه عبر دراجة نارية بمساعدة أحد المارين، بعدما يئس من إمكانية اللحاق به نظرًا لسرعته.

كما أظهرت مشاهد أخرى، مطاردة أشخاص لعجل بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة شمالي مصر، بعدما فر منهم مسرعًا قبل ذبحه، في ظل سخرية من مصور المقطع.

وفي منطقة سيدي بشر في الإسكندرية شمالي مصر، انتشر مقطع فيديو طريف، لما يشبه “إنسانا آليا” وهو يشارك في صلاة العيد ويرافقه شخصان، وسط استغراب وسخرية من المصلين ورواد المنصات.

وعلقت المغردة آية عبد العزيز، ساخرة بالقول: “والله يا جماعة الشعب المصري ده فيه مواهب لو أخذت فرصتها هتبقى في مكان ثان”.

والله يا جماعه الشعب المصري ده فيه مواهب لو اخدت فرصتها حنبقي في حته تانيه 😅😅 https://t.co/h3b02ndN6K — Aya (@Aya_Abdel_Aziz) June 29, 2023

وكتب اليوتيوبر أحمد بحيري “يا ربي يعني يوم ما مصر ينزل فيها ترانسفورمر يكون عاجز نظر وعنده لين عظام؟”.

ياربي يعني يوم ما مصر ينزل فيها ترانسفورمر.. يكون عاجز نظر و عنده لين عظام؟🥹 https://t.co/KuQ1tpXnKG — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) June 28, 2023

وعلقت المدونة آلاء صابر، قائلة: “طب والله احنا شعب عسل، العالم كله خايف من تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن المصريين في عالم مواز”.

طب والله احنا شعب عسل😂😂😂♥️

العالم كله خايف من تطور التكنولوجيا وال Ai

المصريين في عالم موازي : https://t.co/L1P3ebLpBl — Alaa Saber (@mumHamza4) June 28, 2023

وكان الناشط مصطفى الساجد، قد نشر اللقطة المصورة عبر حسابه على منصة تيك توك، وحظيت بأكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.