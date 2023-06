الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة لبحث مصير المفقودين في سوريا.. ودمشق تعترض (فيديو)

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة مستقلة من أجل بحث مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك رغم معارضة دمشق.

وتُقدّر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بنحو 100 ألف منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.

ويشير القرار، الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، إلى أنه “بعد 12 عاما من النزاع والعنف في سوريا لم يُحرَز تقدُّم يُذكَر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين”.

🚨 #BREAKING – UN General Assembly votes to create new UN body to determine fate of missing & disappeared Syrians. @hrw ’s reaction follows to this important development after 12 years of conflict in #Syria follows in a short thread. 🧵 https://t.co/ahVEaNeza5 pic.twitter.com/QTyqoBGr7D

وقررت الدول الأعضاء “أن تنشئ -تحت رعاية الأمم المتحدة- المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لإجلاء مصير جميع المفقودين في سوريا”.

ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا ويدعو الدول وكل أطراف النزاع في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.

.@hrw: "UN member countries should ensure that this new institution has the staff and resources necessary to determine what happened to so many thousands of people who vanished during #Syria’s 12 years of conflict. The people of Syria deserve no less.” 3/x pic.twitter.com/3hkbDaXyrA

— louis charbonneau (@loucharbon) June 29, 2023