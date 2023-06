288 قتيلا في أسوأ حادث قطارات تشهده الهند خلال عقدين

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في ولاية أوديشا شرقي الهند إلى 288 قتيلًا على الأقل وأكثر من 850 مصابًا وسط ترجيحات بارتفاع أعداد الضحايا.

وقال المدير العام لخدمات الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي إن عدد القتلى قد يقترب من 380 شخصًا؛ نظرًا إلى وجود إصابات خطيرة ووجود عالقين تحت العربات المدمرة.

وقع الحادث ظهر أمس عندما اصطدم قطار ركاب متوجه من كولكاتا إلى تشيناي بقطار شحن، وقدمت السلطات روايات متضاربة بشأن القطار الذي خرج أولا عن مساره، ولم تُدل بعد بأي تصريحات حول الأسباب المحتملة للحادث.

ويجري تنفيذ عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها مئات من أفراد إدارة الإطفاء وفرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وضباط الشرطة والكلاب البوليسية، إضافة إلى مئات المتطوعين من سكان الولاية.

وقال مسؤول بولاية أوديشا في تغريدة إنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا و100 طبيب إضافي، فضلا عن 80 طبيبا وصلوا إلى المكان من قبل.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مئات من الأشخاص يصطفون أمام المستشفيات بالولاية للتبرع بدمائهم.

وترأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعًا صباح اليوم لتقييم أعمال الإنقاذ والإغاثة والجهود الطبية في أعقاب الحادث.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023