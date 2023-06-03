محلل عسكري إسرائيلي: مقتل الجنود الإسرائيليين على حدود مصر كان عملا مدبَّرا (فيديو)

قال المحلل العسكري الإسرائيلي إيال عليما إن التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش الإسرائيلي أفضت إلى أن هناك فصلا حاسما بين حادث التهريب واستهداف الجنود الإسرائيليين من قِبل المجند المصري.

وأضاف عليما في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الصورة اتضحت من الجانب الإسرائيلي، وأنه حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا كانت هناك عملية تهريب تم التصدي لها بنجاح، في حين أنه خلال الساعة السادسة صباحا وعلى بُعد 3 كيلومترات من مكان عملية التهريب، تم العثور عل جثتي مجندين إسرائيليين.

وتابع عليما أن المسيّرات الإسرائيلية رصدت تسلل المجند المصري، وبعد عملية اشتباك بينه وبين وحدة من الجيش الإسرائيلي، قُتل المجند ومعه جندي من قوات أمن الحدود في إسرائيل، مضيفا أن هذه التفاصيل تؤكد أن عملية استهداف الجنود الإسرائيليين كان عملا مدبَّرا.

عند مطلع الفجر.. #جندي_مصري يقتل 3 جنود إسرائيليين ويصيب اثنين آخرين عند معبر العوجة الحدودي#مصر #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1o4b0zwpsE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بإطلاق نار استهدف قواته، اليوم السبت، على الحدود الإسرائيلية المصرية، مؤكدا أن مُنفذ الهجوم شرطي مصري.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قتل الشرطي مُنفذَ العملية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وحسب الروايات التي تناقلتها المصادر الإسرائيلية، فإن مُنفذ العملية أطلق النار على أفراد حراسة فقتلَ مجندا ومجندة، وعندما وصلت دورية عسكرية إلى الموقع بعد انقطاع الاتصال معهما، أطلق المُنفذ النار على الدورية مما أدى إلى إصابة جنود آخرين توفي أحدهم متأثرا بجروحه.

وشدد المحلل العسكري الإسرائيلي على أن الأمر يتعلق بعملية إرهابية، وأن الجندي المصري استخدم سياجا إلكترونيا يستعمله الطرفان المصري والإسرائيلي للانتقال بين الحدود المرسومة بين البلدين.

وقال “هناك تحقيقات مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري بشأن الحادثين، وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا”.

وبخصوص إمكانية تسليم رفات الجندي المصري لحكومة بلاده، أوضح عليما أن الأمر سيتم حسب آليات العمل والتنسيق القائم بين الجانبين.