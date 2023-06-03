تركيا.. مراسم مهيبة في حفل تنصيب أردوغان بحضور عالمي كبير

قبيل انطلاق حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة مساء اليوم، تأكد حضور 78 مسؤولا دوليًّا بارزًا للمشاركة في المراسم، التي ستُجرى في العاصمة التركية أنقرة.

ومن المقرر أن يحضر 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، فضلًا عن رؤساء منظمات دولية.

وتبدأ المراسم من مقر البرلمان التركي الذي سيؤدي فيه الرئيس أردوغان اليمين الدستورية، ليباشر مهامه في الولاية الجديدة رسميًّا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم بدء المهام.

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع، ستنضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ثم تُطلَق 101 قذيفة مدفعية، كما ستُطلَق في الوقت نفسه 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

زعماء دوليون وممثلون عنهم في المراسم

وسيشارك في المراسم رؤساء 21 دولة، هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وأعلن البيت الأبيض أن السفير الأمريكي بأنقرة جيفري فليك سيمثّل رئيس بلاده جو بايدن، خلال مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما أعلنت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمثيل مصر في مراسم تنصيب الرئيس التركي.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو ورئيس شمال قبرص التركية وشمال مقدونيا وأوزبكستان وتركمانستان ورواندا والسنغال والصومال وغينيا.

ويشارك في المراسم رؤساء وزراء 13 دولة بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرميني نيكول باشينيان، والليبي عبد الحميد الدبيبة.

كما سيحضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، والتعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، فضلًا عن مشاركة 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي.

وفي ختام المراسم، سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا، ويُتوقع أن يعلن الرئيس التركي التشكيلة الوزارية الجديدة عقب مأدبة العشاء.

وفاز أردوغان بولاية جديدة هي الأخيرة له وفقًا للدستور بعد حصوله على 52.14% من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.86%.