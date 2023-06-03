بغطاء الرأس ورداء طويل.. زوجة بايدن في جولة بـ”الجامع الأزهر” في مصر (صور)

قامت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن بزيارة الجامع الأزهر، أمس الجمعة، في إطار زيارتها الرسمية لمصر التي تستمر يومين، ضمن جولة تشمل 4 دول بالمنطقة.

وظهرت قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساحة أشهر وأهم المساجد الأثرية في العالم الإسلامي، رفقة رئيس جامعة الأزهر سلامة داود الذي نقل إليها تحيات شيخ الأزهر أحمد الطيب.

ووفق الصور المتداولة، حرصت جيل بايدن على ارتداء رداء طويل بلون أزرق وغطاء الرأس، احترامًا لتقاليد دخول المسجد الذي أُسّس منذ 1083 عامًا.

ونشرت السيدة الأمريكية الأولى في تغريدة لها على تويتر صورة تُظهر تفقّدها ساحة الجامع، كما بادرت بتقديم الشكر إلى الجامع الأزهر على استضافتها.

وقالت جيل بايدن عبر حسابها “من خلال فهمنا لأديان بعضنا بعضًا، سنتمكن من ايجاد أرضية مشتركة، وأن نجتمع بسبب رغبتنا في معرفة الحقيقة والحب والعدالة”.

زيارة السيدة الأولى جيل بايدن إلى القاهرة أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه أم الدنيا. من الانخراط مع الشباب في مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية وزيارة جامع الأزهر إلى رؤية التاريخ الغني للأهرامات عن كثب، شهدت د. بايدن مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة. pic.twitter.com/YXQsempkEn — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) June 3, 2023

وتفقدت قرينة بايدن معالم الجامع وأروقته ومآذنه التاريخية العتيقة، كما استمعت لشرح توضيحي من رئيس الجامعة لتاريخ الجامع وما يضمه من أروقة، وزارت الظلّة الفاطمية والعثمانية ومنبر الجامع الأزهر والمدرسة الجوهرية.

وبحسب ما نشرته صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك، فإن جيل بايدن أعربت عن بالغ سعادتها بزيارة مصر والجامع، كما عبّرت عن تقديرها لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

وأشار المركز الإعلامي لجامعة الأزهر عبر فيسبوك إلى أن جيل بايدن التقت مجموعة من طلاب الأزهر، وتبادلت معهم الحديث عن تجاربهم الدراسية، إذ عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بالدراسة في الأزهر الشريف.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رحّب مدونون بزيارة قرينة بايدن للجامع الأزهر، ورأوا فيها تمثيلًا لمكانة الأزهر العالمية، كما أشادوا بدوره في نشر الدين والعلم بمنهجه الوسطي السمح، وفق تعبيرهم.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت إلى القاهرة، أمس الجمعة، إذ استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته، في زيارتها لمصر التي تستمر يومين، وفق ما ذكره موقع رئاسة الجمهورية.

وفي تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، رحّبت عقيلة الرئيس المصري بنظيرتها الأمريكية، متطلعة إلى أن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.

وتشمل جولة جيل بايدن 4 دول بالمنطقة هي: الأردن ومصر والمغرب والبرتغال، وفق معلومات رسمية سابقة.