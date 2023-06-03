الجزيرة مباشر تتحقق من زيف مقاطع وصور للاشتباكات على الحدود المصرية الإسرائيلية

رصدت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر، مقاطع وصورًا مضللة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها للاشتباكات التي وقعت صباح اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وذكرت وحدة التحقق أنه “بالتدقيق والتحقيق في المقاطع المصورة والصور تبين أنها قديمة والتقطت في أماكن مختلفة ولا علاقة لها بالحادث”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع في حادث أمني وتبادل لإطلاق نار استهدف قواته اليوم السبت على الحدود الإسرائيلية المصرية في صحراء النقب، وأكد أن منفذ الهجوم شرطي مصري.

من جهته، قال الجيش المصري في بيان، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر لتهريب المخدرات فجر اليوم السبت.

وأضاف بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنه “أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد الأمن المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وأظهرت إحدى الصور المضللة سياجًا معدنيًّا حدوديًّا معززًا بالأسلاك الشائكة وقد فُتح جزء منه، كما أظهرت آثار إطارات سيارة على الأرض.

דיווחים במצרים על תקיפה של חה״א בסיני💡 pic.twitter.com/8xpQKM6wkU — Real News IL (@RealNewsIL) June 3, 2023

وتبين أن صورة السياج هي للقطة مأخوذة من مقطع مصور (فيديو) لحادثة أخرى وقعت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، بحسب المقطع الأصلي المنشور على موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.

كما أظهرت صورة مضللة أخرى شخصا قيل إنه الجندي المصري الذي أطلق النار وهو ممدد على الأرض، وقد غطت الدماء ملابسه التي لا تبدو عسكرية، كما ظهر وهو كث اللحية على غير هيئة الجنود المصريين في الخدمة.

وأكدت وحدة التحقق أن الصورة تعود إلى عام 2017، وقد نشرتها عدة صحف ومواقع محلية مصرية، وقالت إنها لاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة من جانب وعدد من “العناصر الإرهابية” من جانب آخر في منطقة الواحات بالصحراء الغربية.

وأظهرت صورة أخرى مضللة ما زُعم أنه موقع الحادث وظهر فيه سياج حدودي معدني، وعدد من العربات العسكرية المصفحة وذات الدفع الرباعي وسيارة نقل مدنية، فضلًا عن وجود مجموعات من الجنود بزيهم العسكري وخوذاتهم. وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصورة باعتبار أنها للحدود المصرية الإسرائيلية عقب الحادث.

مصادر عبرية: "الحدث معقد للغاية، والأحداث على الحدود المصرية تتدحرج، ولا يزال تبادل إطلاق النار مستمراً على الحدود المصرية". pic.twitter.com/6yXMBzsT5m — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 3, 2023

وقد توثقت وحدة التحقق من زيف الصورة وقالت إنها نشرت ضمن تقرير في عام 2014 لصحيفة “يديعوت أحرنوت” في سياق إجراءات الجيش المصري لتأمين الحدود مع قطاع غزة.