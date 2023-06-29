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شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

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29/6/2023-|آخر تحديث: 29/6/202307:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قام عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، باقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على إحراق عراقي مقيم في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أخرى غدا الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنًا مع دعوات إلى التظاهر من جهات أخرى.

وبقي المتظاهرون في السفارة السويدية نحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

ودان الصدر والحكومة العراقية ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق أمس بضع صفحات من مصحف شريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

ومن جانبها شجبت الحكومة العراقية هذا العمل “غير المسؤول” و”العنصري”، واستنكرت وزارة الخارجية “الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف”.

ووزع المتظاهرون أمام السفارة السويدية ببغداد منشورات كُتب عليها “دستورنا القرآن.. سيدنا الصدر” باللغتين الإنجليزية والعربية.

كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع المثليين، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك “أفضل طريقة لاستفزاز” الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن. وكتبوا على بوابة السفارة السويدية “نعم ، نعم للقرآن”.

المصدر : الفرنسية