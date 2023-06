خطر يهدد مكوّن الشوكولاتة الأساس.. أسعار الكاكاو تقفز إلى أعلى مستوياتها في 46 عاما

قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عامًا ببورصة “إنتركونتيننتال” في لندن إذ يهدد سوء الأحوال الجوية في غرب إفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساس في صنع الشوكولاتة.

وارتفع عقد سبتمبر/أيلول القياسي للكاكاو في لندن أكثر من 2% أمس الأربعاء إلى 2590 جنيهًا إسترلينيًا للطن، وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيهًا إسترلينيًا وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا، وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالي 5% هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالي 60 ألف طن إلى 142 ألفًا.

