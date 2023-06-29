توقيف 150 محتجّا.. تواصل أعمال العنف في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي (فيديو)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الخميس إلى اجتماع خلية أزمة وزارية بعد ليلة جديدة من أعمال الشغب إثر مقتل فتى برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة أنه تم “إحراق أو مهاجمة، بلديات ومدارس ومراكز شرطة”، منددًا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية”.

وأفاد بتوقيف 150 شخصًا خلال الليل، مضيفًا “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”.

وتتواصل الحوادث في فرنسا منذ مقتل الفتى نائل البالغ من العمر 17 عامًا أول أمس الثلاثاء برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري في نانتير على مسافة حوالي 15 كيلومترًا غرب باريس.

وتصاعد التوتر ليل الأربعاء-الخميس حول العاصمة، كما امتد إلى مدن كبرى أخرى مثل ليون (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).

ودعا ماكرون صباح الخميس إلى اجتماع خلية أزمة وزارية إثر تجدد أعمال الشغب الليلية، على ما أعلنت الرئاسة.

وتنظم مسيرة بيضاء بعد الظهر في نانتير تكريمًا لذكرى نائل بمبادرة من والدته التي أعربت عن “غضبها”، وأثارت ملابسات مقتل الشاب تأثرًا كبيرًا في فرنسا.