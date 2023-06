مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بحريق مروع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين، اليوم الأربعاء، بسبب اشتعال النيران في عربة اصطدمت بسلك التيار الكهربائي خلال مهرجان في ولاية” ترايبورا” الهندية.

وقالت وسائل إعلام هندية إن العربة اصطدمت بسلك كهربائي عالي التوتر خلال مهرجان “جاغاناث راث” في ولاية “ترايبورا”، مما أدى إلى اشتعال النيران في العربة ومقتل وإصابة العديد من الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

ونقل موقع “أنديا إكسبريس” عن رئيس الشرطة في الولاية أنه تم نقل 15 شخصا على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى بالولاية. وذكرت التقارير الأولية أن حالة بعض المصابين حرجة.

ونشرت وسائل إعلام هندية محلية وناشطون عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو تتضمن لقطات مروعة توثق وقوع قتلى من مستقلي العربة وسط محاولات الأهالي إنقاذ البقية من داخلها وإخراجهم.

وعبر حاكم الولاية الدكتور مانيك ساها عن تعازيه على صفحته على موقع تويتر وكتب: “في حادث مأساوي، فقد العديد من المصلين حياتهم وأصيب بعض الأشخاص الآخرين بسبب الصعق بالكهرباء خلال “أولتا راث ياترا” في “كومارغات” اليوم”.

