مستشار الدعم السريع: نُقرُّ بوجود انتهاكات من قبل عناصر تابعة لنا.. والبرهان يسعى لحرب أهلية في دارفور (فيديو)

قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إنه تم تسجيل انتهاكات قام بها عناصر تنتمي لقوات الدعم السريع وأنه يتم التعامل معهم وفق ما يقتضيه القانون.

وأضاف عزت خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، “نحن لا نتهرب من المسؤولية وكل عنصر من الدعم السريع أرتكب أي انتهاك سيتم عرضه أمام لجنة قضائية تم تشكيلها لهذا الغرض”.

وتابع أنه تم اعتقال 47 شخصا في أم درمان من الدعم السريع، سيتم تقديمهم للعدالة. مضيفا أن هناك قائمة أخرى من الأشخاص الذين لا زال البحث جار عنهم.

وحول ما أثير بشأن تمركز قوات الدعم السريع بالبيوت في العاصمة الخرطوم، أوضح عزت أن هذه “دعاية مغرضة وأن عناصر الدعم يوجدون في جميع المناطق الحساسة في العاصمة الخرطوم. ولو ظلوا ماكثين في البيوت لما أمكنهم السيطرة على نسبة كبيرة من العاصمة الخرطوم”.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع لا علاقة لها بما يقع في مدينة الجنينة. وأنها بعيدة كل البعد عن عمليات التطهير العرقي الذي شهدته المدينة.

وقال إن الأمر يتعلق بـ”مليشيات” أنشأها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقام بتسليحها من أجل إشعال نار الحرب الاهلية في إقليم دارفور.

وأضاف أن قوات الدعم السريع تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفتح تحقيق حول ما وقع في مدينة الجنينية وإذا ثبت ضلوع أي من عناصر قوات الدعم السريع فأنه سيتم تسليمهم للمحاكمة.

وأشار إلى أن الدعم السريع قام بتوثيق جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة الجنينة، وقام بتسليم تقرير مفصل عما وقع لمسؤولي الأمم المتحدة.