سوريا.. الجزيرة مباشر ترصد أجواء عيد الأضحى في أحد مخيمات إدلب (فيديو)

لم تحرم الأوضاع المعيشية الصعبة وآلام النزوح، السوريين في محافظة إدلب من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك حتى وإن كان استمتاع منقوصا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في الشمال السوري الذين يعانون من غلاء المعيشة وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وتؤكد المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في المنطقة أن تلك الأوضاع الصعبة حرمت معظم السكان من ذبح الأضاحي خلال العيد.

وتجول مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف في أحد مخيمات الشمال، وقابل الأطفال الذي لم يجد بعضهم مكانا ليحتفل به، فيما قال آخرون إنهم استطاعوا زيارة بعض أقاربهم.

وقال مدير المخيم إن الأحوال المعيشية صعبة، ويحاول الناس أن يفرحوا بأقل القليل، مشيرا إلى عدم وجود أماكن ترفيه للأطفال، كما أنه لا توجد أضاحي توزع على الناس.