رئيس بيلاروسيا: تمكنت من إقناع بوتين بعدم تصفية رئيس مجموعة فاغنر

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، إنه أقنع الرئيس الروس فلاديمير بوتين بعدم تصفية رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ردًّا على ما وصفه الكرملين بأنه تمرد يدفع روسيا إلى حرب أهلية.

وأضاف لوكاشينكو “اقترحتُ على بوتين عدم التعجّل، وقلتُ له: لنتحدث مع بريغوجين ومع القادة لديه، فردّ قائلًا إنه لا فائدة من هذا، وإنه بريغوجين لا يرد حتى على الهاتف، ولا يريد التحدث مع أحد”.

وأمس الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام في بيلاروسيا عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع مع مسؤولين في الجيش وصحفيين “فهمتُ أيضًا أن قرارًا قاسيًا اتُّخذ، وأن مضمون كلام فلاديمير بوتين يقوم على تصفية المتمردين”.

واستخدم لوكاشينكو وهو يتحدث عن حوار سابق له مع الرئيس بوتين، يوم السبت، تعبيرًا في العامية الروسية معناه “تصفية”.

واستخدم بوتين التعبير نفسه، عام 1999، عند التحدث عن المسلّحين الشيشان، وتعهد بـ”تصفيتهم في الخلاء”، في تصريحات صارت شعارًا منتشرًا على نطاق واسع لتوضيح مدى صرامة شخصيّته.

وذكرت تقارير إخبارية أن مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة توجه، أمس، من روسيا إلى بيلاروسيا.

من جهته، أوضح متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بنشاط مجموعة فاغنر في الدول الإفريقية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن فاغنر لديها نشاط مستقل في إفريقيا لا علاقة للدولة الروسية به، وذلك رغم كشف الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، أن فاغنر كانت تتلقى تمويلها الكامل من الدولة الروسية.

وأوضح بوتين، أمس، أن فاغنر حصلت خلال عام واحد على أكثر من مليار دولار، وذكر أن الدولة الروسية كانت تمول فاغنر بشكل كامل.