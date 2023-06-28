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العيد خارج الأرض.. رائد فضاء عربي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى من مركبته الفضائية (فيديو)

رائد الفضاء العربي سلطان النيادي يرسل تهانئ عيد الأضحى من محطة الفضاء الدولية (مواقع التواصل)
28/6/2023

هنأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من موقعه في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال مقطع فيديو حظي بإعجاب العديد من رواد منصات ومواقع التواصل.

وظهر سلطان في فيديو نشره على حسابه في تويتر، مشاركا أجواء العيد خارج الأرض، مرتديا الزي العربي التقليدي، في حين تم سماع تكبيرات العيد في مركبته الفضائية، وظهر ممسكا بيديه دمية زرقاء تتوشح أيضا برداء تقليدي.

 

يذكر أن سلطان النيادي البالغ ممن العمر 32 عاما، إلى جانب زميله هزاع المنصوري يعدان من أوائل رواد الفضاء في الإمارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق في العام 2017.

وفي 2 مارس/آذا الماضي انطلق النيادي إلى الفضاء ضمن طاقم مهمة “سبيس إكس كرو 6” على متن مركبة “سبيس إكس دراغون إنديفور” في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر سيقضيها بالكامل على متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية