العيد خارج الأرض.. رائد فضاء عربي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى من مركبته الفضائية (فيديو)

هنأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من موقعه في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال مقطع فيديو حظي بإعجاب العديد من رواد منصات ومواقع التواصل.

وظهر سلطان في فيديو نشره على حسابه في تويتر، مشاركا أجواء العيد خارج الأرض، مرتديا الزي العربي التقليدي، في حين تم سماع تكبيرات العيد في مركبته الفضائية، وظهر ممسكا بيديه دمية زرقاء تتوشح أيضا برداء تقليدي.

أجواء العيد في محطة الفضاء الدولية🌙✨ أبارك للجميع حلول عيد الاضحى المبارك.. الله يعوده علينا وعليكم بالخير والبركة🤍 pic.twitter.com/9dKBwFyKAF — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 28, 2023

يذكر أن سلطان النيادي البالغ ممن العمر 32 عاما، إلى جانب زميله هزاع المنصوري يعدان من أوائل رواد الفضاء في الإمارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق في العام 2017.

وفي 2 مارس/آذا الماضي انطلق النيادي إلى الفضاء ضمن طاقم مهمة “سبيس إكس كرو 6” على متن مركبة “سبيس إكس دراغون إنديفور” في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر سيقضيها بالكامل على متن محطة الفضاء الدولية.