إفطار لـ 3500 طفل يتيم ومهجر في مدينة إدلب يوم عرفة (فيديو)

نظمت جمعية “القلوب الصغيرة” لخدمة المُهجّرين ورعاية الأيتام، أمس الثلاثاء، إفطارًا جماعيا لقرابة 3500 طفل يتيم ومهجر في مدينة إدلب بمناسبة يوم عرفة، بمساهمة من بعض المسلمين في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في الجمعية عمر من ريف الشام، لكاميرا الجزيرة مباشر، إنه مُهجّر إلى مدينة إدلب منذ 4 سنوات، وأنه أسّس رفقة آخرين الجمعية لخدمة المهجّرين الأيتام.

وأضاف أن الجمعية لديها مدرسة اسمها “القلوب الصغيرة لرعاية الأيتام”، وأن عدد المسجلين في مدارس الجمعية 750 طفل يتيم من كافة المحافظات السورية.

وعبّر المتحدث عن امتنانه قائلا “أهلنا المسلمين في أمريكا أرادوا أن يُظهروا لنا في سوريا أنهم معنا في كل دقيقة، لذلك نظمنا هذا الإفطار اليوم”.

وكان الإفطار لحوالي 3 آلاف و500 طفل مُهجّر 70% منهم أيتام، وتمنت طفلة من المشاركين أن يعود كل الأيتام إلى بلدهم.

وفي خضم النزاع، أجبر العديد من الأطفال والأسر على الفرار إلى مناطق أكثر أماناً، مما أدى إلى نزوح داخلي كبير.