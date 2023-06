“هاجموها لأنها مسلمة”.. البيت الأبيض يدعم صحفية واجهت رئيس وزراء الهند في واشنطن

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن دعمها والإدارة الأمريكية للصحفية الأمريكية المسلمة، صابرينا صديقي، بسبب الهجمة التي تعرضت إليها عقب مواجهتها لرئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض.

وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن التطورات في الوضع الراهن بين أوكرانيا وروسيا، أمس الاثنين، قاطعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث في هذه المسألة قائلة: “أريد الحديث في موضوع آخر باختصار”.

وأضافت “طرحت زميلتنا صابرينا صديقي من صحيفة وول ستريت جورنال سؤالاً على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومنذ ذلك الوقت تعرضت للمضايقات الشديدة عبر الإنترنت من أشخاص داخل الهند. بعضهم سياسيون، وآخرون لديهم ارتباطات مع الحكومة الموالية لمودي. وجميعهم كانوا يستهدفونها بسبب ديانتها الإسلامية”.

وأوضحت كارين جان بيير، أن البيت الأبيض على علم ولديه تقارير توثق ما تعرضت له الصحفية من مضايقات وصفتها بأنها “غير مقبولة”.

وقالت “نحن ندين تمامًا أي مضايقة للصحفيين في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وهذا غير مقبول ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية ذاتها التي تمت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي”.

وكان سؤال الصحفية الامريكية، صابرينا صديقي، لـ “مودي” عن موقفه من الاعتداءات التي طالت المسلمين وغيرهم من الأقليات الهندية في عهده؛ وهو ما كان حافزا لنشطاء ومدونين ووسائل إعلام هندية للهجوم على الصحفية.

A Pakistani Islamist at Wall Street Journal ambushed Modi at press conference today. This lying hater Sabrina Siddiqui has never in her life said 1 word about Pakistan’s brutal repression and assaults on women, minorities. She only attacks India. Hate is in DNA of Pakistanis. pic.twitter.com/5xGeBI3XUF — Indian-Americans (@HinduAmericans) June 22, 2023

وكما ظهر في فيديو المؤتمر الصحفي المتداول عبر المنصات؛ فإن مودي صمت لبضع ثوان ، ثم أجاب قائلًا: “أنا مندهش مما تقولينه، نحن دولة ديمقراطية، والديمقراطية جزء من روحنا ودمنا، نحن نعيش ونتنفس الديمقراطية.، وهي في دستورنا. لذلك لا توجد مسألة تمييز على أساس الطائفة أو العقيدة أو الدين”.

Prime Minister Modi completely destroyed the motivated question on steps being taken to ‘protect’ rights of Muslims and other minorities. In his response he didn’t mention Muslims or any other denomination, spoke about Constitution, access to Govt resources based on eligibility… pic.twitter.com/mPdXPMZaoI — Amit Malviya (@amitmalviya) June 22, 2023

The White House is condemning the harassment of WSJ's @SabrinaSiddiqui, who questioned India’s prime minister about human rights in his country at a press conference last week https://t.co/52X0aJDlPk — Josh Jamerson (@joshjame) June 26, 2023

“The Wall Street Journal’s Sabrina Siddiqui is a respected journalist known for her integrity and unbiased reporting,” the Journal said in a statement Monday. “This harassment of our reporter is unacceptable, and we strongly condemn it.” https://t.co/bs5tFyuHuA — Catherine Lucey (@catherine_lucey) June 26, 2023