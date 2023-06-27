إسقاط تُهم فاغنر وتسليح الحرس الوطني بالدبابات.. بوتين يشكر جنوده لمنعهم وقوع “حرب أهلية” (فيديو)

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العسكريين الذين حالوا دون وقوع “حرب أهلية” خلال تمرد مجموعة فاغنر المسلح، نهاية الأسبوع الماضي، وأشاد بطياري الجيش الذين قتلوا أثناء التمرد.

وفي ثاني ظهور له بعد التمرد، طلب بوتين -خلال كلمة له اليوم الثلاثاء أمام عشرات من أفراد قوات الأمن والحرس الوطني- من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادًا على طيارين روس قتلوا خلال أحداث التمرد.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو اليوم الثلاثاء “مع رفاق السلاح، وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محالة، وفي الواقع منعتم وقوع حرب أهلية”.

وأكد الرئيس الروسي في خطابه أمام العسكريين، أن ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف التمرد، وقال “لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو من بين الحضور أثناء خطاب بوتين الذي ألقاه في ساحة بمجمع الكرملين، وكانت إقالته من بين مطالب مقاتلي فاغنر أثناء تمردهم وزحفهم نحو موسكو.

Путин заявил, что содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством:https://t.co/8jPAEEr3vC pic.twitter.com/C2pi0nNoLe — ТАСС (@tass_agency) June 27, 2023

“التمرد لم يضعف بوتين”

من ناحية أخرى نفى الكرملين أن يكون تمرد فاغنر أضعف فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عامًا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “نحن لا نؤيد” هذه التحليلات واعتبرها “نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة”، وأضاف “هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس”.





إسقاط الملاحقات في حق فاغنر

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المتهمة بتنفيذ تمرّد مسلّح للإطاحة بقيادة البلاد العسكرية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية “تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة”.

وأشار جهاز الأمن الفدرالي إلى أن المشاركين في التمرّد “وضعوا حدًا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة”، وقال “بالنظر إلى هذه الظروف وغيرها، أصدرت سلطات التحقيق قرارًا بإنهاء القضية الجنائية”.

واتّهم جهاز الأمن الفدرالي في وقت سابق، مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بمحاولة تنظيم “نزاع مدني”، وحض مقاتلي المجموعة على اعتقاله.

Танки и тяжелое вооружение могут появиться в войсках Росгвардии, сообщил директор ведомства Виктор Золотов. По его словам, сроки оснащения будут зависеть от финансирования. Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался с президентом России:https://t.co/4DjAnqTo7d pic.twitter.com/myOXY0chW0 — ТАСС (@tass_agency) June 27, 2023

دبابات وأسلحة ثقيلة

وفي الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الحرس الوطني الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن الحرس سيُجهز بأسلحة ثقيلة ودبابات بعد أن كانت وحداته على وشك الدفاع عن موسكو في مواجهة المتمردين المدججين بالسلاح.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المسؤول الروسي قوله إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الذين نفّذوا تمردًا قصير الأمد في مطلع الأسبوع، ما كانوا ليستطيعوا السيطرة على موسكو حتى لو وصلوا إليها.