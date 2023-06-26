قائد فاغنر يكشف دوافع تمرده ويؤكد أنه لم يهدف للإطاحة بقيادة روسيا

قال يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الإثنين، إن التحرك صوب العاصمة الروسية موسكو لم يكن هدفه الإطاحة بقيادة روسيا، وإنما حماية مجموعة فاغنر من “تدميرها”.

وأضاف بريغوجين في تصريحات لوكالة رويترز، أنه كان من المفترض حل المجموعة أول يوليو/ تموز المقبل، و”بدأنا مسيرتنا العسكرية لإنعدام العدالة”، واستطرد أن انسحاب المجموعة كان لـ” تجنب إراقة دماء الجنود الروس”.

وأوضح بريغوجين، أن تحرك المجموعة الأخير أظهر وجود مشكلات أمنية خطيرة في روسيا، واستطرد “تعرضنا لقصف بالقذائف والمروحيات رغم أننا لم نشن أي عدوان”.