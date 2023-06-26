حلف الناتو: تمرد فاغنر يكشف “أكبر خطأ استراتيجي” ارتكبته روسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين أن تمرد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يظهر أن موسكو “ارتكبت خطأ استراتيجيا بشنها الحرب على أوكرانيا”.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين، خلال زيارة إلى ليتوانيا “الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا”.

وأضاف، في حديثه للصحفيين “بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا”.

“سلطة بوتين تتصدع”

وفي وقت تسعى روسيا لاستعادة الهدوء، بعد فشل تمرد مجموعة فاغنر يقيّم الحلفاء الغربيون كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يعيد إحكام قبضته على السلطة، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للحرب في أوكرانيا.





ولم يدل بوتين- الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين- بأي تصريحات علنية منذ انتهاء التمرد الذي اعتبر أحد أكبر التحديات لحكمه.

وجعل الغموض الذي اكتنف تطورات الأحداث، الحكومات الصديقة والمعادية لموسكو على حد سواء تبحث عن إجابات لما يمكن أن يحدث في دولة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم.

وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو محادثات في بيجين أمس الأحد، ولم يتضح ما إذا كان تمرد فاغنر قد عجل بزيارته لأقوى حليف لبلاده.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “عبّر الجانب الصيني عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة في روسيا من أجل استقرار الوضع في البلاد فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، وأكد حرصه على تعزيز الُلحمة في روسيا وتحقيق مزيد من الازدهار لها”.

وأكدت بيجين من جانبها دعمها لجهود موسكو في الحفاظ على الاستقرار الوطني، مشيرة إلى التوترات على أنها “شأن داخلي” روسي.