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“بتفويض قويّ”..حزب “الديمقراطية الجديدة” المحافظ يتصدر نتائج الانتخابات اليونانية

رئيس الوزراء اليوناني السابق رحب "بتفويض قويّ" في الانتخابات (AFP)
26/6/2023

تصدر حزب (الديمقراطية الجديدة) بزعامة رئيس الوزراء اليوناني السابق (كيرياكوس ميتسوتاكيس) الانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت أمس الأحد في جولة الإعادة لانتخاب برلمان جديد في البلاد.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40% من الأصوات ليؤمن 158 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، وجاء حزب (سيريزا) في المركز الثاني بنسبة 17.84% و47 مقعدا.

حزب (الديمقراطية الجديدة) اليميني تصدر الانتخابات البرلمانية اليونانية (AFP)

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أن ميتسوتاكيس سيؤدي اليمين الدستورية اليوم، كرئيس لمجلس الوزراء أمام رئيسة اليونان، وكان ميتسوتاكيس قد فاز في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، لكنه لم يحقق أغلبية.

واحتكم رئيس الوزراء اليوناني السابق (كيرياكوس ميتسوتاكيس) إلى صناديق الاقتراع مرة ثانية ودعوة نحو 9.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، لتحقيق أغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومة جديدة من دون بناء تحالفات.

مسنة يونانية بعد الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات-أثينا 25 يونيو (AFP)

إعلان الفوز

ورحّب كيرياكوس ميتسوتاكيس بما وصفه “تفويض قويّ” منحه إيّاه المقترعون في الانتخابات التشريعيّة التي حقّق فيها حزبه اليميني فوزا كاسحا بحصده أكثر من 40% من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وقال ميتسوتاكيس (55 عاما) خرّيج جامعة هارفرد الأمريكيّة المرموقة والمستشار السابق في شركة أمريكيّة للاستشارات، في تصريح متلفز “أعطانا الشعب غالبيّة آمنة، هناك إصلاحات كبرى ستُطبّق سريعا”.

كيرياكوس دعا لجولة انتخابية جديدة لتحقيق أغلبية مريحة (AFP)

وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ميتسوتاكيس بالفوز، قائلا في بيان “أتطلّع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق حول الأولويّات المشتركة لتعزيز الازدهار والأمن الإقليميّين”.

كما أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهانيه إلى الزعيم اليوناني، واصفا إيّاه بأنّه “صديق فرنسا وشريكها” وكتب ماكرون على تويتر “دعونا نواصل كلّ العمل، من أجل أوربا أقوى وأكثر سيادة”.

من جانبه اعتبر وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاجاني على تويتر أنّ انتصار معسكر ميتسوتاكيس يُشكّل “علامة على الاستقرار السياسي الذي يعود بالفائدة على أوربا بكاملها”.

وجرت الانتخابات في اليونان يوم الأحد وفق نظام انتخابي مختلف نصّ على نيل الحزب الفائز في هذا الاقتراع مكافأة تصل إلى خمسين مقعدا إضافيا.

المصدر : وكالات