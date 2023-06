“بتفويض قويّ”..حزب “الديمقراطية الجديدة” المحافظ يتصدر نتائج الانتخابات اليونانية

تصدر حزب (الديمقراطية الجديدة) بزعامة رئيس الوزراء اليوناني السابق (كيرياكوس ميتسوتاكيس) الانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت أمس الأحد في جولة الإعادة لانتخاب برلمان جديد في البلاد.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40% من الأصوات ليؤمن 158 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، وجاء حزب (سيريزا) في المركز الثاني بنسبة 17.84% و47 مقعدا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أن ميتسوتاكيس سيؤدي اليمين الدستورية اليوم، كرئيس لمجلس الوزراء أمام رئيسة اليونان، وكان ميتسوتاكيس قد فاز في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، لكنه لم يحقق أغلبية.

واحتكم رئيس الوزراء اليوناني السابق (كيرياكوس ميتسوتاكيس) إلى صناديق الاقتراع مرة ثانية ودعوة نحو 9.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، لتحقيق أغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومة جديدة من دون بناء تحالفات.

ورحّب كيرياكوس ميتسوتاكيس بما وصفه “تفويض قويّ” منحه إيّاه المقترعون في الانتخابات التشريعيّة التي حقّق فيها حزبه اليميني فوزا كاسحا بحصده أكثر من 40% من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وقال ميتسوتاكيس (55 عاما) خرّيج جامعة هارفرد الأمريكيّة المرموقة والمستشار السابق في شركة أمريكيّة للاستشارات، في تصريح متلفز “أعطانا الشعب غالبيّة آمنة، هناك إصلاحات كبرى ستُطبّق سريعا”.

وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ميتسوتاكيس بالفوز، قائلا في بيان “أتطلّع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق حول الأولويّات المشتركة لتعزيز الازدهار والأمن الإقليميّين”.

كما أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهانيه إلى الزعيم اليوناني، واصفا إيّاه بأنّه “صديق فرنسا وشريكها” وكتب ماكرون على تويتر “دعونا نواصل كلّ العمل، من أجل أوربا أقوى وأكثر سيادة”.

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2023