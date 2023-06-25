لن تصدّق كم يبلغ ملكه.. تعرّف على منزلة أدنى أهل الجنة (فيديو)

روى الداعية الإسلامي الدكتور محمد هشام راغب، قصة آخر رجل سيدخل الجنة بعد قضائه مدة من الوقت في النار جراء ذنوبه، مشيرًا إلى أن هذا الرجل سيكون آخر مَن يخرج مِن النار وآخر مَن يدخل الجنة.

وذكر الشيخ راغب، خلال لقاء معه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، الحديث الذي أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال له رب العزة جل وعلا: أدنى الناس منزلة في الجنة يا موسى رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول العبد لربه: يا رب كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أماكنهم وأخذاتهم؟ لقد وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، فيقول الله عز وجل له: لك ذلك وعشرة أمثال ذلك معك، ولك ما اشتهت نفسك، ولذّت عينك”.