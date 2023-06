دماء وإصابات.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي المثلية ومعارضيها في جنوب لندن (فيديو)

شهدت شوارع جنوب العاصمة البريطانية لندن، السبت، اشتباكات بين مؤيدي المثلية ومعارضيها، أثناء فعالية ترويجية للمثليين في بلدة “سكوتلاند يارد”.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدد من اللقطات التي توثق الاشتباك العنيف الذي وقع بين الطرفين.

Antifa thugs from the @socialistworker’s Party and @antiracismday already being arrested.

And it’s not even breakfast… pic.twitter.com/GAth5CEK28

— Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) June 24, 2023