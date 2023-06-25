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دماء وإصابات.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي المثلية ومعارضيها في جنوب لندن (فيديو)

في شهر يونيو من كل عامي يحتفل المثليون بما يسمونه "شهر الفخر" أو "LGBT pride" (صحيفة تيلغراف البريطانية)
25/6/2023-|آخر تحديث: 25/6/202309:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت شوارع جنوب العاصمة البريطانية لندن، السبت، اشتباكات بين مؤيدي المثلية ومعارضيها، أثناء فعالية ترويجية للمثليين في بلدة “سكوتلاند يارد”.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدد من اللقطات التي توثق الاشتباك العنيف الذي وقع بين الطرفين.

ويبرز في أحد الفيديوهات المتداولة، استخدام الأسلحة البيض مثل العصي من الطرفين بالعراك، الذي انتهى بإصابة عدد من الأشخاص، كما ظهرت الدماء على أحد المشاركين بالواقعة في صورة تداولها النشطاء عبر الفضاء الرقمي البريطاني.

وأفادت صحيفة التلغراف البريطانية على لسان مُتحدث الشرطة في منطقة “سكوتلاند يارد”، أن السلطات تدخّلت لمنع التصعيدات بين الطرفين، وألقي القبض على 3 أشخاص، وسوف يتم تقديمهم للعدالة.

وفي شهر يونيو/حزيران من كل عام يحتفل المثليون بما يسمونه “شهر الفخر” أو “LGBT pride”، لكن قطاعًا واسعًا في الدول الغربية يرفض محاولة فرض أجندة المثليين عليهم، وإجبار أبنائهم في المدارس على تعلم المثلية وبعض خصوصياتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند