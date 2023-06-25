خبير أمريكي: واشنطن لا تريد أن تكون الحقيبة النووية مع بوتين أو بريغوجين (فيديو)

قال خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد الأمريكية ريتشارد وايتز، إن واشنطن كانت تنتظر أن تستمر الأزمة الروسية وقتا أطول بما يساعد القوات الأوكرانية على ترتيب صفوفها واستعادة بعض البلدات التي كانت تحتلها روسيا.

وأضاف وايتز خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن مغادرة قوات فاغنر أرض المعركة التي أثبتت فيها كفاءتها الميدانية، ستساعد القوات الأوكرانية على المدى القصير، لكن في حدود معلومة.

وتابع “يبدو أن الدفاعات الروسية قوية، واستفادة الأوكرانيين من هذه الأزمة ستكون محدودة”.

وقال الخبير العسكري الأمريكي إن ما حدث في روسيا يُمثل “أزمة غير تقليدية ومربكة”.

وأضاف أن الأمر قد يكون مجرد “تمثيلية استخباراتية” أو سيناريو للإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم يستبعد وايتز أن يكون قائد فاغنر يفغيني بريغوجين قد أيقن أنه لن يتمكن من السيطرة على موسكو، وخشي أن تحدث انشقاقات داخل صفوفه، ولهذا قبل بالصفقة البيلاروسية بهذه السرعة.

وقال إن الإدارة الأمريكية لا تفاضل بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وأضاف “بوتين رجل عدواني وسلبي، ونظرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلبية على الدوام، وبريغوجين تدخّل في الانتخابات الأمريكية السابقة، وتوعد بالقيام بذلك مرة أخرى، وهو في النهاية يَعُد الإدارة الأمريكية مجموعة من الإرهابيين”.

كيف ستنعكس أزمة تمرد #فاغنر على الحرب الروسية الأوكرانية؟ pic.twitter.com/qhkPfJQXjh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

وخلص الخبير الأمريكي إلى القول إن واشنطن “لا تريد أن يحمل أيٌّ من الرجلين الحقيبة النووية”، وذلك في إشارة إلى وجود مخاوف حقيقية لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن من إقدام روسيا على الدخول في حرب نووية على الأراضي الأوكرانية أو أي منطقة أخرى في العالم.