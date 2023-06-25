تكسير وحرق.. مشاهد جديدة توثق اعتداءات مستوطنين على بلدة فلسطينية (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة وثقتها كاميرا مراقبة، مشاهد جديدة لاعتداءات مستوطنين على بلدة ترمسعيا الفلسطينية شمال شرق رام الله، يوم الأربعاء الماضي، استُشهد خلالها فلسطيني وأُحرقت فيها ممتلكات.

ويوم الأربعاء الماضي، شنّ عشرات المستوطنين الإسرائيليين هجمات مكثفة على بلدة ترمسعيا في رام الله، وأضرموا النيران في مساكن ومتاجر وحقول وأشجار زيتون، وحاول سكان القرية الدفاع عنها.

وأظهرت اللقطات مشاهد جديدة من كاميرات المراقبة الخاصة بالمنازل التي اعتدى عليها المستوطنون في بلدة ترمسعيا، وتبيّن هذه المشاهد أعدادا من المستوطنين وهم يقومون بتكسير منازل الفلسطينيين وإحراقها.

شهيد واستغاثات

وأحرق مئات المستوطنين، يوم الأربعاء، عشرات من منازل ومركبات الفلسطينيين، وهاجموا محال تجارية في بلدة ترمسعيا وقرية اللبَّن الغربية، شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وسُمعت نداءات استغاثة بعد حرق المستوطنين عشرات المنازل في ترمسعيا، بعدما هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي نتيجة عدوان الاحتلال والمستوطنين.

وشهدت الضفة الغربية تصعيدا خلال الأسبوع المنقضي، بدأ يوم الاثنين الماضي مع اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 65 آخرين، وإصابة 7 جنود إسرائيليين.

وتبع ذلك مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استُشهدا لاحقا، وإثر ذلك شن مستوطنون هجمات على عدد من البلدات الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، إن نحو 400 مستوطن شنوا هجوما على البلدة، وأحرقوا 60 سيارة و30 منزلا، وأشار إلى أن 12 من سكان البلدة أصيبوا برصاص حي أطلقه مستوطنون.