وزارة السياحة التركية: استقبلنا 15 مليون زائر منذ بداية العام الجاري

قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن أكثر من 15 مليون شخص زاروا البلاد خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 14 مليونًا منهم كانوا من الأجانب، بينما كان نحو مليون آخرين من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى مايو/أيار من العام الجاري، زاد عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 23.65 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتصنيف البلدان التي أرسلت أكبر عدد من الزوار إلى تركيا في الخمسة الأشهر الأولى، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة زيادة تقدر بـ (110%).

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة زيادة بلغت 20%، بينما احتلت بلغاريا المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم. ثم تلت هذه البلدان إنجلترا وإيران.

يشار أيضا إلى أن عدد الزوار الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال شهر مايو/أيار الماضي، زاد بنسبة 16% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، ليبلغ 4 ملايين و500 ألف و242 زائرًا.

وبحسب تصنيف البلدان التي أرسلت أكبر عدد من الزوار خلال مايو/أيار الماضي، حلت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة زيادة بلغت 76% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي من العام السابق.

واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية بزيادة قدرها 24%، ثم جاءت إنجلترا في المرتبة الثالثة بزيادة بلغت 12%. تلتها بلغاريا وإيران على الترتيب.