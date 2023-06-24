مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية: إسرائيل أضافت 7 بؤر استيطانية خلال 24 ساعة (فيديو)

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، ‏‏إن ما يقع في المنطقة من مشاريع بؤر استيطانية يمثل “جريمة إرهاب منظم تقوم به الدولة الصهيونية”.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن السياسة الاستيطانية للائتلاف الحاكم في إسرائيل لا تختلف كثيرا عن تصريحات بتسلئيل سموتريش الذي دعا أمام وسائل الإعلام العالمية إلى “إحراق بلدات فلسطينية بمن فيها”.

وأوضح دغلس أنه بالرغم من التصريحات الغربية المهادنة فإن “دولة الاحتلال اعتمدت بناء 7 بؤر استيطانية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، تضاف إلى 267 أخرى و182 بؤرة على الأرض”.

وكان بن غفير قد دعا المستوطنين إلى التمسك بالبؤر الاستيطانية الجديدة التي أقاموها في الضفة الغربية.

عبر قـتل آلاف الفلسطينيين.. بن غفير يدعو لإقامة بؤر استيطانية وعملية عسكرية واسعة بالضفة لتخطي الحجب | https://t.co/f7sB7saNA6

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ودعا بن غفير مجددا إلى شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية تتضمن إسقاط مبان كاملة وتصفية مَن وصفهم بأنهم مخربون “بالعشرات والمئات بل الآلاف إذا لزم الأمر”، وفق تعبيره.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن مشروع الاستيطان الذي تراجعت عنه الحكومات الإسرائيلية السابقة يطبقه اليوم بحذافيره الائتلافُ اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل.

وأضاف دغلس أن حكومة نتنياهو وبن غفير تمكنت في وقت قصر من تحويل الصحافة والمجتمع داخل إسرائيل إلى أدوات للتحريض على الفلسطينيين.

وشدد على أن الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل مدعوة اليوم إلى الاعتراف بأنها “دولة إرهاب”.