زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون يعلقون على تمرد قوات فاغنر ضد الجيش الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.

وصرح زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأن “ضعف روسيا واضح، ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا”، مؤكدا أن “أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “كل من يختار طريق الشر يدمر نفسه حتى إنه أصبح يحصن نفسه في موسكو من أولئك الذين سلحهم هو بنفسه”.

وتابع “روسيا تخفي ضعفها بالدعايات المضللة، والفوضى التي تعمها الآن لا يمكن لأي تضليل أن يخفيها”.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2023