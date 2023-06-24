الأمن الروسي يطوق مبنى قوات فاغنر في سانت بطرسبرغ (فيديو)

قالت وكالة ريا نوفوستي إن قوات الأمن الروسية دخلت مقر قوات فاغنر في مدينة سانت بطرسبرغ، بعد محاولاتها القيام بما وصفته بالانقلاب والتمرد المسلح على الجيش الروسي.

وأعلن الكرملين، اليوم السبت، أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق في تحركات فاغنر ضد الجيش الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن بوتين يتلقّى “تقارير متواصلة” حول تطوّرات الوضع الميداني. وأضاف “جميع وكالات إنفاذ القانون، بما فيها وزارة الدفاع وجهاز الأمن ووزارة الداخلية والحرس الوطني، تُبلغ الرئيس بشكل مستمر بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعليمات التي أعطيت لها”.

وصباح اليوم، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة روستوف الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.